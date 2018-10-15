A Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Mircea Lucescu, "Bizim de pozisyonlarımız vardı, ama Rusya kazanmayı hak etti"

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 3. maçında Rusya'ya 2-0 yenilen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, sahada gereken oyunu oynayamadıklarını belirterek, "Bizim de pozisyonlarımız vardı, ama Rusya kazanmayı hak etti." dedi.

Lucescu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın oyun tarzı olarak uzun ve hava toplarıyla boş alana hücum eden bir sisteme sahip olduğunu, rakiplerinin bu sistemi bugün de uyguladığını ve A Milli Futbol Takımı’ndan 7 kilometre daha fazla koştuğunu ifade etti.

A Milli Futbol Takımı’nın genç bir ekip olduğunu vurgulayan Lucescu, "İki farklı ekip. Birisi genç bir ekip. Diğeri iki senedir Dünya Kupası'na hazırlanan, belli bir derece elde eden ekip. Oyuncuları da sürekli ilk 11’de 90’ar dakika oynayan bir ekip. Bizim hatalarımızı değerlendirdiler. Bizim de pozisyonlarımız vardı, ama Rusya kazanmayı hak etti.” diye konuştu.

Rusya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov'un Türkiye'nin üç defadır aynı oyunu oynadığını iddia etmesini de değerlendiren Lucescu, “Üç maç oynadık. Genç bir ekibiz. Onları bu seviyeye hazırlamak lazım. 19 yaşında oyuncularımız vardı. Bizim için bir ders oldu. Bugünkü maça bakarsanız, ikili mücadelelerde bu ekibin daha iyi olduğu görülüyordu.” şeklinde görüş belirtti.

Sahada oynamaları gereken oyunu oynayamadıklarını aktaran Lucescu, şunları kaydetti:

“5 gol pozisyonu ürettik. Ancak belki bizim oyuncularımız Rus ekibinin ısrarlı ve agresif oyuncularından çekindi. Daha iyi oyun oynamamız gerekiyordu. Dzyuba gibi oyuncu varsa işiniz zor. Zaten o bizim defansta süper bir mücadele verdi. Topu iyi sakladı, boş alana hücum etti, her şeyi yaptı. Böyle bir oyuncu bütün alkışı hak etti."

"Kazanan ekip her zaman haklıdır." diyen Lucescu, "Biz sadece kendi yolumuzu, kendi bildiğimiz doğruyu yapmak üzere devam etmeliyiz. Zeki’nin iki maçı var, Ömer Bayram’ın iki maçı, Berkay’ın ikinci maçı. Yavaş yavaş onlar da gerekli tecrübeyi biriktirip bir seviyeye gelecekler.” ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile oynamanız gerekiyorsa inisiyatifi hemen maçın başında ele geçirmeniz lazımdı"

Rusya'nın teknik direktörü Stanislav Cherchesov, A Milli Futbol Takımı’nın teknik, genç ve hızlı bir takım olduğunu belirterek, sahada ona göre oynadıklarını söyledi.

Cherchesov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sergilediği oyunun daha önce oynadığı üç maçın aynısı olduğunu vurgulayarak, "Türklerle maça nasıl başlamamız gerektiğini biliyoruz. Monoton oynamamak gerekiyordu. Türkiye ile oynamanız gerekiyorsa inisiyatifi hemen maçın başında ele geçirmeniz lazımdı. Biz de bunu yaptık. Hemen baskı yaptık ve golü attık, oyunun kontrolünü elimize aldık." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mirceus Lucescu’nun çok tecrübeli olduğunu dile getiren Cherchesov, “Türkiye’nin baskısı ile ilk yarıda üç ya da dört defa topu kaybettik, boşa pozisyon yaptık. Ancak sonradan oyunun kontrolünü ele geçirdik. Bunun üzerinde daha sonra çalışmamız lazım. Bunun dışında taktik olarak iyiyiz. Puan olarak birinci durumdayız.” ifadelerini kullandı.

Cherchesov, ikinci golü bulmalarından sonra her şeyin çözüldüğünü aktararak, bu andan sonra rahat oynadıklarını ve kendilerini garantide hissettiklerini kaydetti.