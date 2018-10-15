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Milliler grupta ikinci mağlubiyetini aldı

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Milliler grupta ikinci mağlubiyetini aldı
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 3. maçında Rusya'ya 2-0 mağlup oldu.
Milliler grupta ikinci mağlubiyetini aldı Milliler grupta ikinci mağlubiyetini aldı Milliler grupta ikinci mağlubiyetini aldı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki 3. maçında Rusya'ya 2-0 yenildi. 

17. dakikada Mario Fernandes'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Dzyuba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sinan Bolat’ın elinde kaldı. 

Aynı dakikada ani gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği topu, altı pasta müsait durumdaki Cenk Tosun'undan önce araya giren Kudryashov uzaklaştırdı.

20. dakikada sağ kanattan Golovin'in kullandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Dzhikiya'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu altı pasta önünde bulan Neustaedter, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

33. dakikada Cenk Tosun’un pasıyla topla buluşan Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından hafif sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Guilherme topu kornere çeldi.  

36. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza alanında topu alan Mahmut Tekdemir'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

45. dakika Okay Yokuşlu'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti. 

51. dakikada milli takımın sağ taraftan kullandığı köşe atışının ardından topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert vuruşunda, kaleci Guilherme meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 

56. dakikada Ionov'un sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada Dzyuba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı. 

61. dakikada Mehmet Zeki Çelik'in sağ kanattan ceza alanına ortasında Neustaedter'den seken topu önünde bulan Cenk Tosun, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Ancak kaleci Guilherme topu kontrol etti.  

66. dakikada Çağlar Söyüncü'nün sol kanattan ceza alanına ortasında savunmaya çarparak kaleye yönelen topu kaleci Guilherme, son anda köşeden uzaklaştırdı.

78. dakikada Golovin'in sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortaya hareketlenen Cheryshev, topun gelişine vuruş yaparak meşin yuvarlağı kaleci Sinan Bolat'ın solundan ağlara gönderdi: 2-0.

Rusya karşılaşmayı 2-0 kazandı. 

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Türkiye, son maçlar öncesi liderlik şansını kaybetti
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki üçüncü karşılaşmasının ardından Rusya'nın 4 puan arkasında 2. sırada yer aldı.

Ağırladığı Rusya'ya 2-1 yenilen, konuk olduğu İsveç'i ise 3-2 mağlup eden Türkiye, deplasmanda oynadığı Rusya mücadelesini 2-0 kaybetti.

Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Rusya, liderliğini korudu. Son maçı öncesi 3 puanda kalan Türkiye ise liderlik şansını yitirdi.

Gruptaki müsabakalar, 17 Kasım'daki Türkiye-İsveç ve 20 Kasım'daki İsveç-Rusya karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

B Ligi'ndeki gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise sonraki turnuvada C Ligi'ne düşecek. Ayrıca B Ligi'nde en çok puanı olan ve EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke, Mart 2020'de Avrupa Şampiyonası finallerine gidecek takımı belirlemek için play-off oynayacak.

 

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