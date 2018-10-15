15 Ekim 2018 Pazartesi2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:44Güneş 07:08Öğle 12:56İkindi 16:00Akşam 18:32Yatsı 19:51
    • 21°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 96.657 2.01
  • Altın: 229,637 -0.16
  • Dolar: 5,8325 -1.67
  • Euro: 6,7396 -1.75

Belediye başkanının oğlu başından vuruldu

»
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur, Ankara'da silahla başından vuruldu. Metin Sungur, ambulansla GATA'ya sevk edildi.
Belediye başkanının oğlu başından vuruldu
Belediye başkanının oğlu başından vuruldu Belediye başkanının oğlu başından vuruldu Belediye başkanının oğlu başından vuruldu

Silahla başından vurularak yaralanan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur, Gülhane Askeri Tıp Akademisine (GATA) sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 26 yaşındaki Sungur, Ankara Yenimahalle'deki TOKİ konutları girişinde aracının içerisinde 2 arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada başından silahla vuruldu.

Ağır yaralanan Metin Sungur'u arkadaşları bir başka araçla Yüksek İhtisas Hastanesine götürdü.

Hayati tehlikeyi atlatamayan Sungur'un tedavisine Ankara GATA'da devam edilmesine karar verildi.

Metin Sungur, ambulansla GATA'ya sevk edildi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Atatürk'e hakaret edilen videoyu çekenler gözaltına alındıAtatürk'e hakaret edilen videoyu çekenler gözaltına alındıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada tepki toplayan "Atatürk'e hakaret edilen video"yu çeken ve hakaret eden kişi ile çocukları cinsel içerikli taciz edip, videoyu çekip yayınlayan kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bursa'da 20 kaçak Afganlı tuvalet molasında yakalandıBursa'da 20 kaçak Afganlı tuvalet molasında yakalandıBursa’da yasa dışı yollarla yurda giren 20 Afganistan uyruklu şahıs şehir merkezinde tuvalet molası verdikleri anda polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Belediye başkanının oğlu başından vurulduBelediye başkanının oğlu başından vurulduKırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur, Ankara'da silahla başından vuruldu. Metin Sungur, ambulansla GATA'ya sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz telefonda görüştü. Görüşmede, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması meselesi ele alındı.
Haddini aşan Suriyeli vekile tokat gibi cevapHaddini aşan Suriyeli vekile tokat gibi cevapİsviçre'nin Cenevre kentinde Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısı'nda haddini aşan Suriyeli vekile AK Partili Ravza Kavakcı Kan'dan sert tepki geldi.
TSK'dan Münbiç açıklamasıTSK'dan Münbiç açıklamasıTSK, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 14 Ekim 2018 tarihinde 60’ıncı koordineli/bağımsız devriye faaliyetlerinin icra edildiğini açıkladı.
  • Aydın’da deve dehşeti: Bakıcısını öldürdü14 Ekim 2018 Pazar 23:12
  • Hizan’da sokağa çıkma yasağı14 Ekim 2018 Pazar 23:12
  • Askeri araç devrildi: 4 yaralı14 Ekim 2018 Pazar 23:11
  • Kral Selman'dan Erdoğan'a telefon14 Ekim 2018 Pazar 23:08
  • Belediye başkanının oğlu başından vuruldu14 Ekim 2018 Pazar 23:04
  • Kaza yapan şoförden skandal ifadeler14 Ekim 2018 Pazar 14:19
  • PKK bunu hiç beklemiyordu! Büyük çöküş14 Ekim 2018 Pazar 13:17
  • Yahudi ve Müslüman evliliği ortalığı karıştırdı14 Ekim 2018 Pazar 10:07
  • USB’den çıkanlar şoke etti! 'Hepimiz serbest kalacağız'14 Ekim 2018 Pazar 10:04
  • Talimat verildi asker hazır14 Ekim 2018 Pazar 10:02
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri