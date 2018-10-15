15 Ekim 2018 Pazartesi2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:44Güneş 07:08Öğle 12:56İkindi 16:00Akşam 18:32Yatsı 19:51
    • 21°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 96.657 2.01
  • Altın: 229,637 -0.16
  • Dolar: 5,8325 -1.67
  • Euro: 6,7396 -1.75

Akdeniz'de Yunan gasbı

»
Türkiye'yi, Akdeniz'deki enerji denkleminde devre dışı bırakmak isteyen Yunanistan, İsrail ve Mısır'ın desteğiyle Münhasır Bölge ilanı için harekete geçti. Atina aynı yöntemle Libya'dan 39 bin kilometrekarelik alanı gasbetti
Akdeniz'de Yunan gasbı
Akdeniz'de Yunan gasbı Akdeniz'de Yunan gasbı Akdeniz'de Yunan gasbı

İyon Denizi ve Girit Adası'nın güneyinde bulunan alanı 2011 yılında sismik araştırma sahası ilan eden Yunanistan, Libya'nın iç karışıklık nedeniyle itiraz etmemesi üzerine daha ileri bir adım atarak 2014'te bu bölgede hidrokarbon araştırma ihaleleri açtı.

GİRİŞİM FİİLİ DURUM

Star'ın haberine göre uzmanlar, Yunanistan'ın yaptığı bu girişimlerin, fiili durum meydana getirerek Libya'nın deniz alanlarını kendi adına tescil ettirmeye yönelik bir adım olduğuna dikkat çekti. Oldu bitti ile Yunanistan'ın normalde Libya'ya ait olacak asgari 39.000 kilometrekarelik deniz alanını sahiplendiği ifade edildi. Gasp edilen bölgenin Libya'nın bu kısımdaki Münhasır Ekonomik Bölge'lerde (MEB) yaklaşık üçte birini oluşturduğu belirtildi.

HUKUKA AYKIRI

Uluslararası sözleşmeler ve mahkeme kararları; sınırların belirlenmesinde esas alınan hakkaniyet ilkesine aykırı sonuç üreten hiçbir yöntem hukuken kabul edilmiyor. BM Uluslararası Adalet Divanı kararlarında, sınırlandırmada anakara kıyılarının esas olduğuna dair birçok karar bulunuyor. Öte yandan kıta sahanlığı ve MEB sınırlandırılmasında adalara (Girit gibi), özelliklerine ve konumlarına bağlı olarak ya hiç etki tanınmıyor ya da sınırlı etki tanınıyor.

Uzmanlar, bu nedenle Doğu Akdeniz'de hukuka uygun bir sınırlandırmanın Türkiye ile Libya'nın anakaraları arasında yapılması gerektiği görüşünde. Türkiye ve Libya'nın geçmişte bu konuda görüşmelere başladığı ancak Libya'da yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle anlaşma imzalanamadığı öğrenildi.

ARNAVUTLUK'TA DA AYNI

Uzmanlar, Yunanistan'ın benzer yöntemlerle Arnavutluk'un deniz alanlarını da gasp etmeye çalıştığını hatırlattı. Bu girişimin Türkiye'nin Arnavutluk makamlarını bilgilendirerek farkındalık oluşturması neticesinde sonuçsuz kaldığı kaydedildi. Arnavutluk'un Adriyatik'teki sahalara itiraz etmesi sonrasında buradaki faaliyetlerini askıya alan Yunanistan, bu kez de Girit güneyindeki sahaları ön plana çıkartarak burada zengin doğalgaz kaynakları olduğuna dair açıklamalar yapıyor.

KARŞILIKLI KIYISI VAR

Yaycı makalesinde, Marmaris-Fethiye- Kaş kıyıları ile Libya'nın Derne-Tobruk-Bordiye kıyılarının "karşılıklı kıyı" olduğuna vurgu yapıldı. Makalede, "Uluslararası hukuka göre, karşılıklı kıyıları bulunan Libya ve Türkiye'nin hakkaniyet ölçüleri çerçevesinde bir an evvel deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması yapması her iki ulusun menfaatinedir" denildi.

Libya iç karışıklık nedeniyle Yunanistan Girit Adası'nın güneyinde bulunan alanı sismik araştırma yeri ilan etmesine itiraz edemadi. Şimdi Yunanistan kendi sınırlarını ile alakası olmayan yerde daha ileri bir adım atarak hidrokarbon araştırma ihalleliri açtı.

TÜRK KITA SAHANLIĞI İLE ÇAKIŞIYOR

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Dr. Cihat Yaycı'nın uluslar arası akademik dergilerde geçmişte yayınlanan makalesinde bu konuya dikkat çektiği görüldü.Yaycı'nın makalesinde Yunanistan'ın, ihale açtığı bu sahalar ile hem Türkiye'nin hem de Libya'nın hakkını gasp ettiği tespiti yapıldı. 2014 yılında ilan edilen ruhsat sahalarından 15 no'lu saha Türk kıta sahanlığı ile çakıştığı, 20 no'lu sahanın ise Libya kıta sahanlığında yer aldığı ifade edildi.

FATİH SONDAJ GEMİSİ PANİĞİ YAŞANIYOR

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bir oldu bitti ile Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge'ler de (MEB) doğalgaz araması için girişimlerini artırırken, Türkiye'nin bölgede arama yapması için görevlendirdiği Fatih sondaj gemisi Yunan basınında panik meydana getirdi. Ethnos Gazetesi, bölgede arama yapmak isteyen Eni Şirketi'nin bundan vazgeçirilmesine dikkat çekerek, Fatih'in 'tehditçi sondaj' yapacağını iddia etti. Gazete, aramanın nerede yapılacağının taraflar için "mesaj" olacağını da savundu. Yunan basını, Doğu Akdeniz'deki MEB'de bulunan Afrodit yatağındaki doğalgaz için Yunanistan'ın Mısır ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. Önceki gün çıkan haberlerde Afrodit yatağında doğalgaz çıkarılması için Mısır'daki doğalgaz sıvılaştırma tesisiyle anlaşmaya çok yaklaşıldığını ifade edildi. Dimokratia Gazetesi, bu tezi GKRY Dışişleri Bakanı Hristodulidis'in açıklamasına dayandırdı. Hristodulidis'in Yunanistan-GKRY-Mısır arasındaki müzakereler için "Bu müzakerelerin ilerlemiş bir aşamada ve tamamlanmaya yakın olduğunu söyleyebilirim. Böylece, Kıbrıs (GKRY) ve Mısır arasında doğalgaz boru hattı inşa edilmesine giden yol da açılıyor" dediğini aktardı.

Ethnos Gazetesi'nde yer alan haber ve yorumda ise Fatih sondaj gemisi ele alındı. Türkiye'nin Fatih sondaj gemisinin ABD'nin Exxon şirketinden önce Doğu Akdeniz'e çıkmaya hazır göründüğü belirtilerek, Enerji bakanı Fatih Dönmez'in sondaj gemisinin Ekim ayı sonlarında aramaya başlayacağına dair sözlerine atıf yapıldı. Haberde, "Fakat bu tehditçi sondajın tam olarak nerede yapılacağıyla ilgili bilgi vermedi" denildi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Akdeniz'de Yunan gasbıAkdeniz'de Yunan gasbıTürkiye'yi, Akdeniz'deki enerji denkleminde devre dışı bırakmak isteyen Yunanistan, İsrail ve Mısır'ın desteğiyle Münhasır Bölge ilanı için harekete geçti. Atina aynı yöntemle Libya'dan 39 bin kilometrekarelik alanı gasbetti
İsrail, Batı Şeria'da Filistin okulunu kapattıİsrail, Batı Şeria'da Filistin okulunu kapattıİsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'da 450 Filistinli öğrencinin eğitim gördüğü bir liseyi kapattı.
Almanya'da Merkel hükümetini sarsacak seçimAlmanya'da Merkel hükümetini sarsacak seçimAlmanya'nın Bavyera eyaletinde yapılan eyalet seçimleri federal hükümetin güven oylamasına dönüştü.
Almanya'da uçak kalabalığın üzerine düştüAlmanya'da uçak kalabalığın üzerine düştüAlmanya'da Cessna tipi bir uçak Hesse eyaletinde kalabalığın üstüne düştü. Kazada can kayıplarının olduğu kaydedildi. Kazada en az 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Gerilim artıyor! S. Arabistan'dan sert ABD çıkışıGerilim artıyor! S. Arabistan'dan sert ABD çıkışıABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan hakkındaki açıklamalarına Riyad yönetiminden cevap geldi.
Skandal teklif Atina'yı karıştırdı!Skandal teklif Atina'yı karıştırdı!Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un, ABD’li mevkidaşı Jim Mattis’e, Volos, Larisa ve Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehirlerinde 3 askeri üs kurulması önerisi, Atina’da koalisyon hükümetinde gerginliğe yol açtı.
  • Darbeci Sisi'den kışkırtıcı açıklama!13 Ekim 2018 Cumartesi 10:51
  • ABD ile Taliban masaya oturdu iddiası!13 Ekim 2018 Cumartesi 10:50
  • İşgalci İsrail'den sivil katliamı: 7 şehit13 Ekim 2018 Cumartesi 10:47
  • Almanya'dan Fetö'ye resmi destek!13 Ekim 2018 Cumartesi 08:58
  • Ortalığı karıştıracak iddia! ABD’ye ‘gizli üs’13 Ekim 2018 Cumartesi 08:56
  • ABD'den komik FETÖ açıklaması12 Ekim 2018 Cuma 21:49
  • ABD hepsini ordudan attı!12 Ekim 2018 Cuma 13:02
  • Hendekleri rahat kazsınlar diye tam 500 TIR malzeme12 Ekim 2018 Cuma 09:14
  • Uganda'da heyelan: 40 kişi öldü12 Ekim 2018 Cuma 08:43
  • Suud Konsolos 4 gündür dışarı çıkmıyor12 Ekim 2018 Cuma 08:38
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri