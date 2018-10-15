15 Ekim 2018 Pazartesi2 Safer 1440
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Terör bağlantısı olan 259 muhtar görevden alındı!

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İçişleri Bakanlığından, terör örgütüyle iltisakı ve göreviyle bağdaşmayan eylemleri nedeniyle 259 muhtarın görevden alındığı bildirildi.
Terör bağlantısı olan 259 muhtar görevden alındı!
Terör bağlantısı olan 259 muhtar görevden alındı! Terör bağlantısı olan 259 muhtar görevden alındı! Terör bağlantısı olan 259 muhtar görevden alındı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 259 muhtarın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen, görevin niteliğiyle bağdaşmayan eylemleri olduğu görülen 103 köy muhtarı ile 156 mahalle muhtarı olmak üzere toplam 259 muhtar adli ve/veya idari işlemlerin tekemmülü ve hâlihazırda yürütmekte oldukları görevin hassasiyeti nedenleriyle haklarında nihai karar verilene kadar görevlerinde kalmalarının doğurabileceği telafisi imkansız sonuçlar dikkate alınarak, geçici bir tedbir olarak 442 sayılı Köy Kanunu ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun'a istinaden İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından görevden uzaklaştırılmıştır."

635 KORUCU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, geçen hafta terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 635 güvenlik korucusunun görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.  

 

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