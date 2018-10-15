Dışişleri kaynakları, en son bölgede görülen Cemal Kaşıkçı için bugün Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öğleden sonra arama yapılmasının beklendiğini duyurdu.
15 Ekim 2018 Pazartesi2 Safer 1440
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- Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
- “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
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Bugün konsolostuk'ta arama yapılacak
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