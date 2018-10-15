15 Ekim 2018 Pazartesi2 Safer 1440
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Kavga eden kızlara ibretlik ceza!

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Van’da yaşanan ve mahkemeye taşınan üç olay uzlaştırmaya gitti. Uzlaştırma sonucu kavga eden kızlardan biri öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği sağlarken, küfür eden iki şahıstan biri cami, diğeri ise cezaevini temizleyecek
Kavga eden kızlara ibretlik ceza!
Kavga eden kızlara ibretlik ceza! Kavga eden kızlara ibretlik ceza! Kavga eden kızlara ibretlik ceza!

Alınan bilgilere göre, ilk olay, şüpheli Gülistan B. ile aynı evde birlikle kaldığı arkadaşı olan müşteki Rozerin K. arasında 21 Haziran 2018 tarihinde yaşandı. Şüphelinin müştekiye ait eşyaları atması üzerine aralarında çıkan tanışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda, şüphelinin müştekiyi darp ederek yaralaması olayına ilişkin olarak soruşturma başlatıldı. 

Şüphelinin üzerine atılı suçun uzlaştırma kapsamında olduğu, Ceza Muhakemesi Kanununa göre uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 13/4 maddesi gereğince uzlaştırılmaları konusunda dosyanın 7 Eylül 2018 tarihinde uzlaştırmacıya verildiği, süresi içinde dosyaya sunulan ve Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Ekim 2018 tarihinde onaylanan uzlaştırma raporunda; “Müştekinin uzlaşma edinimi olan şüphelinin 100 adet kalem, 100 adet defter, 100 adet silgi, 100 adet kalemtıraşı ilköğretim okuluna bağışta bulunması şartı şüpheli tarafından kabul görmesi ile tarafların uzlaşmayı kabul ettikleri ve akabinde uzlaşma konusu edimin defaten yerine getirildi” denildi. 

Küfürden dolayı 4 ay çöp temizliği yapacak 

Diğer yandan, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan A.K. da, koğuşta bulunan diğer tutuklu hükümlülere küfrederek hakarette bulunması olayına ilişkin olarak müştekilerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında uzlaştırmaya gidildi. Uzlaştırma raporuna göre, müştekilerin uzlaşma edimi olarak şüphelinin tutuklu bulunduğu Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu koridorlarında bulunun çöpleri 4 ay süreyle ücretsiz olarak temizlemesi koşuluyla anlaşarak, uzlaşma hükümlerini kabul ettikleri ve bu şekilde şüpheli hakkında edim yerine getirilene kadar kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildi. 

Şüphelinin hükümlü/tutuklu olarak bulunduğu Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde uzlaşma konusu cezaevinin koridorlarındaki çöpleri 4 ay süreyle ücretsiz olarak temizlemesi edimini yerine getirdiği belirtildi. 

Çocuklara küfretti, camide bir hafta temizlik yapacak 

11 Nisan 2018 tarihinde şüpheli Tayyip T.’nin bahçesine girerek ağaçlara zarar veren müşteki Ayşe E.'nin çocuklarını kovaladığı ve bu sırada yüksek sesle küfrederek hakarette bulunduğu, ayrıca yine yüksek sesle "benim 5 kardeşim var, hepsi feda olsa bile senin çocuklarını öldüreceğim” şeklinde tehditte bulunması olayına ilişkin olarak soruşturma başlatıldı. 

Soruşturma kapsamında, şüphelinin üzerine atılı suçun uzlaştırma kapsamında olduğu, Ceza Muhakemesi Kanununa göre uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 13/4 maddesi gereğince uzlaştırılmaları konusunda dosya 11 Mayıs 2018 tarihinde uzlaştırmacıya verildi. Süre içinde dosyaya sunulan ve Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Ekim 2018 tarihinde onaylanan uzlaştırma raporuna göre, “Şüphelinin müştekinin uzlaşma edinimi olan camide bir hafta ücretsiz temizlik yapması şartını kabul etmesi ile tarafların uzlaşmayı kabul ettikleri ve akabinde uzlaşma konusu edimin defaten yerine getirildiği anlaşıldı” ifadelerini yer verildi. 

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