Arda Turan için çok ağır sözler!

İspanyol gazeteciden Arda Turan yorumu: "Kötü karakterli milyoner Arda Turan, yeteneklerini kendi elleriyle kanalizasyona attı. Sıfır empati, sıfır uyum, sıfır performans. Başakşehir onu kovmalı, Barcelona da 1 Euro bile ödememeli"

İspanyollar, bonservisi hala Barcelona'da olan Arda Turan'ın Türkiye'de yaptıklarını yakından takip ediyorlar.



İspanya'da Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Sport gazetesinde Arda Turan'la ilgili oldukça sert bir yazı kaleme alındı. Yazar Toni Frieros imzası taşıyan yazıda Arda Turan'ın Barcelona'dan 1 Euro bile para almaması ve Başakşehir tarafından da hemen kovulması gerektiği ifade edildi.

EMPATİ, UYUM, PERFORMANS: SIFIR, SIFIR, SIFIR

Frieros, "Barcelona ne yazık ki parmaklarını Arda Turan'a kaptırdı. Son dönemlerin en kötü transferi. Bu Barcelona'nın suçu değildi. Tüm sorumluluk Arda Turan'ın. Barcelona'yı tüm dünyayı alt edebileceği bir yer değil; zengin bir İstanbul mahallesi olarak gördü ve kendini iyi bir hayat yaşamaya adadı. Sıfır empati, sıfır uyum ve sıfır performans. İspanya'da 4 yıl yaşayıp tek kelime İspanyolca konuşamıyordu." sözleriyle başladığı yazısını şöyle sürdürdü:

HİÇ KİMSE ONU İSTEMİYORDU

"Öyle bir duruma geldi ki, Barcelona onunla ne yapacağını bilemez haldeydi. Hiçbir büyük takım onu transfer etmek için, Barcelona'da yarattığı ekonomik yıkımı telafi edecek bir para ödemek istemiyordu. Türkiye'deki büyük takımlar bile onu istemedi ve sonunda Başakşehir gibi daha küçük bir takıma kiralandı. Barcelona bir süreliğine milyon dolarlarını kurtarmıştı."

TÜRKİYE'DE KARİYERİNİ TOPRAĞA GÖMDÜ

"Türkiye'ye dönen Arda Turan, kariyerini yeniden yükseltmek yerine kendisini bir futbolcu olarak toprağa gömdü. Milli Takım'dan da gönderildi çünkü bir 'emekçi' olmayı kabul etmiyordu artık ve veteran bir gazeteciye saldırıp, küfür etti."

ÖNCE HAKEME, SONRA ŞARKICIYA SALDIRDI

"Geçen yıl bir hakeme saldırdı ve 16 maç ceza aldı. Son olarak da bir kaç gün önce, 8 aylık hamile eşini üzecek bir şekilde barda, bir şarkıcıya saldırı sahneledi. Ve Türkiye'de gerilim altında bir tartışma başlattı."

KÖTÜ KARAKTERLİ BİR MİLYONER!

"Şimdi Başakşehir'in yapması gereken Arda Turan'ı hemen kovmak olmalı. Eğer Barcelona da ona 1 Euro bile ödüyorsa hemen bundan vazgeçmeli. Kötü karakterli milyoner Arda Turan, yeteneklerini kendi elleriyle kanalizasyona attı..." (Sabah)