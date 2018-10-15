Amerikan haber ajansı Bloomberg Suudi Arabistan yetkililerine dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan Kralı Selman, İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı için iç soruşturma talimatı verdi.
Amerikan Washington Post gazetesinin de yazarı olan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra kaybolmuştu.Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmüş olabileceğinden endişe ediliyor.
15 Ekim 2018 Pazartesi2 Safer 1440
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Kral Selman'dan kritik hamle
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