15 Ekim 2018 Pazartesi2 Safer 1440
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Türkiye'de bir ilk!

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Türkiye'de bir ilk!
Arsa tahsislerinin devam ettiği Kırıkkale'deki Türkiye'nin ilk Silah İhtisas OSB'sinde fabrika blokları yükselmeye başladı.
Türkiye'de bir ilk! Türkiye'de bir ilk! Türkiye'de bir ilk!

 

Kırıkkale'de 500 dönümde kurulacak ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Silah İhtisasOrganize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrika blokları yükseliyor. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) ait Arpalık Çukur mevkisindeki 500 dönümlük arazi üzerine kurulan OSB'de, yatırım yapacak müteşebbisler, 5. bölge teşvikinden istifade edecek.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla 2017 yılından beri arsa tahsisleri devam eden Silah İhtisas OSB'de, 4 yatırımcının fabrika blokları yükselmeye başladı.

Silah İhtisas OSB'de kurulacak tesislerde, her türlü silah, uçaksavar, her çap ve model tabanca, uzun ve kısa namlulu toplar, savunma sanayisine yönelik yüksek teknolojili dijital ürünler, dürbün, gece görüş kamera sistemleri, savunma sanayisine ait donanım, çipler ve yazılımlar ile bu ürünlere ait tüm yedek parçaların imalatı yapılacak.

Kırıkkale'de savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren ve Silah İhtisas OSB'de 7 bin metrekare arazi üzerine yatırım yapan Sinerji Enerji Sistemleri sahibi Adnan Duman, AA muhabirine, Türkiye'nin coğrafi konumuna bakıldığında savunma sanayisine ne kadar ihtiyaç duyulduğunun daha kolay anlaşılacağını söyledi.

Savunma sanayisinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin almış olduğu kararlar neticesinde 2023 vizyonunda 25 milyar dolar ihracat hedefi konulduğunu anımsatan Duman, "Ayrıca ülke güvenliği söz konusu olunca hizmet etmek bizim için büyük bir onurdur. Bu anlamda, bizim ana müşterimiz olan Kırıkkale'nin ve ülkemizin medarıiftiharı, ülkemizin savunma sanayisinde lokomotifi MKEK'tir. Tedarikçisi olduğumuz MKEK ile yapılan sözleşmeler neticesinde birçok proje başarıyla tamamlanmıştır. Ülkemizin ekonomi kıskacından kurtulması ve katma değeri yüksek ürün elde etmek için bu yatırımın kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

İlk etapta 15 milyon liralık yatırım

Duman, Silah İhtisas OSB'deki başlangıç yatırımlarının 15 milyon lira olduğunu ifade ederek, inşaatın yüzde 50 seviyesine geldiğini aktardı.

Üretime 15 Şubat 2019'da geçeceklerini belirten Duman, şunları kaydetti:

"Bu yatırımın tamamlanmasıyla kısa vadede 100 kişiye iş imkanı sağlanacaktır. İl ekonomisine ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Biz bu fabrikada MKEK'in tedarikçisi olduğumuz için ana mühimmat ve silah parçaları, bunlarla ilgili alt sistemler üreteceğiz. Başta ilk milli piyade tüfeği olan MPT-76 ve MPT-55 üzerine birçok projesini yapmış olduğumuz ürünler vardı. İnşallah bunları geliştirip MPT-76 ve MPT-55'in ana tedarikçi firmalarından biri olacağız. Mühimmat bölümünde ise uçak bombalarıyla ilgili daha önce birçok çalışmamız vardı. Burada da uçak mühimmatlarının 500 ve 2 bin libre olmak üzere bunların alt sistemlerini üretip, MKEK ya da yurt dışına ihracını gerçekleştireceğiz."

Duman, gelecek yıl ilkbaharda birçok yatırımcının Silah İhtisas OSB'de yatırıma başlayacağını sözlerine ekledi.

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