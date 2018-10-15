15 Ekim 2018 Pazartesi2 Safer 1440
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Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

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Feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı 10 kilometre uzaklıkta bulunan Dingiller Mahallesi sınırları içerisinde yolcu otobüsü ve yolcu taşıyan bir transitin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 24 kişi yaralandı.
Feci kaza! Çok sayıda yaralı var Feci kaza! Çok sayıda yaralı var Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

 

Edinilen bilgiye göre Akhisar-Sındırgı karayolu üzeri Gördes yol kavşağında dün saat 01.15 sıralarında Ahmet Bulut yönetimindeki 10 ZT 975 plakalı yolcu taşıyan transit araç ile Akhisar ilçesinden Sındırgı ilçesine seyir halindeyken Gördes kavşağında Gördes’ten Akhisar istikametine gitmekte olan Mustafa Ali Düzüngen yönetimindeki 45 J 9061 plakalı yolcu otobüsü ile çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. 

Kaza sonrası 10 ZT 975 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gülten Deniz, Rahime Aydemir, Zehra Bulut, Fatma Sidan, Berkız Karataş, Ahmet Bulut Karataş, Gönül Emir, Osman Demir, Sevim Aydemir, Mehmet Korkmaz ile 45 J 9061 plakalı yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan Hülya Gazioğlu, Cemile Gürsoy, Emine Bektaş, Selime Sarıtaş, Vidan Özbircan, Arif Alanbel, Hatice Çelik, Sevcan Yaradılmış, Hatice Alanbel, Ahmet Alanbel, Serpil Çınarlıtepe kazada hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine, Özel Akhisar Hastanesi ve Özel Doğuş Hastanesinde tedavi altına alındı. 

45 J 9061 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan Selman Yiğit'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisine devam ettiği kaydedildi. Sürücülerden Mustafa Ali Düzüngen ile Ahmet Bulut'un da kazada hafif şekilde yaralandığı bildirildi. 

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerinin olay yeri inceleme ekibi araştırması sonrası olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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Feci kaza! Çok sayıda yaralı varFeci kaza! Çok sayıda yaralı varManisa'nın Akhisar ilçesine bağlı 10 kilometre uzaklıkta bulunan Dingiller Mahallesi sınırları içerisinde yolcu otobüsü ve yolcu taşıyan bir transitin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 24 kişi yaralandı.
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