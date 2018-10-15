15 Ekim 2018 Pazartesi2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:44Güneş 07:08Öğle 12:56İkindi 16:00Akşam 18:32Yatsı 19:51
    • 30°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 98.350 1.75
  • Altın: 229,180 -0.36
  • Dolar: 5,7899 -2.38
  • Euro: 6,7123 -2.15

Borcu olanlar dikkat! Bugün son gün

»
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamındaki borçların peşin ve ilk taksit ödemesi için verilen süre 15 Ekim Pazartesi (bugün) sona eriyor. Vergi Daireleri, bugün saat 19:00’a kadar açık olacak.
Borcu olanlar dikkat! Bugün son gün
Borcu olanlar dikkat! Bugün son gün Borcu olanlar dikkat! Bugün son gün Borcu olanlar dikkat! Bugün son gün

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrasında yer alan ilk taksit ödeme sürelerinin bugün son olması nedeniyle Vergi Daireleri saat 19:00’a kadar açık olacak.

Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Vergi Daireleri 15 Ekim 2018 Pazartesi Günü Saat 19:00’ a Kadar Açık Bulundurulacaktır.

Bilindiği üzere, 2/10/2018 tarihli ve 30553 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1/10/2018 tarihli ve 140 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrasında yer alan ilk taksit ödeme sürelerinin bir aya kadar uzatılması yetkisi kullanılarak anılan Kanun kapsamında 1/10/2018 (30/9/2018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi, 15/10/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Bu itibarla, 7143 sayılı Kanunun 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri kapsamında 1/10/2018 tarihine kadar ödenmesi gereken alacakların ilk taksit ödeme süreleri (peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş olanlar dahil) 15/10/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzamıştır.

Bu nedenle, mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 15 Ekim 2018 Pazartesi günü ise saat 19:00' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.

Diğer taraftan, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 15.10.2018 Pazartesi günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Baba Oğul arasında kanlı kavgaBaba Oğul arasında kanlı kavgaSamsun'un Salıpazarı ilçesinde baba, televizyon izleme yüzünden tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı.
Borcu olanlar dikkat! Bugün son günBorcu olanlar dikkat! Bugün son günKamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamındaki borçların peşin ve ilk taksit ödemesi için verilen süre 15 Ekim Pazartesi (bugün) sona eriyor. Vergi Daireleri, bugün saat 19:00’a kadar açık olacak.
Meral Akşener'den Bahçeli'ye suç duyurusuMeral Akşener'den Bahçeli'ye suç duyurusuİP Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bugün konsolostuk'ta arama yapılacakBugün konsolostuk'ta arama yapılacakDışişleri Kaynakları: Öğleden sonra arama yapılması bekleniyor.
Feci kaza! Çok sayıda yaralı varFeci kaza! Çok sayıda yaralı varManisa'nın Akhisar ilçesine bağlı 10 kilometre uzaklıkta bulunan Dingiller Mahallesi sınırları içerisinde yolcu otobüsü ve yolcu taşıyan bir transitin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 24 kişi yaralandı.
Türkiye'de bir ilk!Türkiye'de bir ilk!Arsa tahsislerinin devam ettiği Kırıkkale'deki Türkiye'nin ilk Silah İhtisas OSB'sinde fabrika blokları yükselmeye başladı.
  • Kavga eden kızlara ibretlik ceza!15 Ekim 2018 Pazartesi 13:26
  • İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde bomba ihbarı!15 Ekim 2018 Pazartesi 12:50
  • IMF'den kritik uyarı!15 Ekim 2018 Pazartesi 12:43
  • Terör bağlantısı olan 259 muhtar görevden alındı!15 Ekim 2018 Pazartesi 12:30
  • Albayrak'tan Önemli Açıklamalar15 Ekim 2018 Pazartesi 11:43
  • Köpeğini bulana ödül verecek: Başka kimsem yok15 Ekim 2018 Pazartesi 10:12
  • Ankara'da düğmeye basıldı15 Ekim 2018 Pazartesi 09:56
  • Atatürk'e hakaret edilen videoyu çekenler gözaltına alındı15 Ekim 2018 Pazartesi 09:20
  • Bursa'da 20 kaçak Afganlı tuvalet molasında yakalandı15 Ekim 2018 Pazartesi 09:15
  • Belediye başkanının oğlu başından vuruldu15 Ekim 2018 Pazartesi 08:21
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri