15 Ekim 2018 Pazartesi2 Safer 1440
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Baba Oğul arasında kanlı kavga

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde baba, televizyon izleme yüzünden tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı.
Baba Oğul arasında kanlı kavga
Baba Oğul arasında kanlı kavga Baba Oğul arasında kanlı kavga Baba Oğul arasında kanlı kavga

İddiaya göre, Bereket Mahallesi'nde R.Y. (76) ile oğlu M.Y. (47) televizyon izleme yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba R.Y. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile oğlu M.Y'yi bıçakla yaraladı. 

Aağır yaralanan M.Y. 112 Acil Servis ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonra da Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 

Olayda kullandığı bıçakla polis tarafından gözaltına alınan zanlı R.Y, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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