15 Ekim 2018 Pazartesi2 Safer 1440
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Mayın patladı: 1 askerimiz yaralı!

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Mayın patladı: 1 askerimiz yaralı!
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde arazi arama tarama faaliyetleri sırasında mayın patlaması sonucu yaralanan bir asker, Erzurum'da tedavi altına alındı.
Mayın patladı: 1 askerimiz yaralı! Mayın patladı: 1 askerimiz yaralı! Mayın patladı: 1 askerimiz yaralı!

 

Alınan bilgiye göre, Doğubayazıt ilçesi Kızılkaya köyü civarında araziarama tarama faaliyetleri sırasında mayının patlamasıyla ellerinden yaralanan Murat Bozkurt, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine getirildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi helikopter pistine nakledilen Bozkurt, buradan Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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