Trump'tan beklenmedik Suudi Arabistan hamlesi!

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştüğünü açıkladı.

2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınmayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında ABDBaşkanı Donald Trump'tan beklenmedik bir hamle geldi. Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştüğünü açıklayan Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kral Selman ile görüşmek üzere Suudi Arabistan'a göndereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Az önce olay ile ilgili bilgisi olmadığını söyleyen Suudi Arabistan Kralı Selman ile konuştum. Cevap bulmak için Türkiye ile yakın olarak çalıştıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı'mı Kral Selman ile görüşmesi için hemen Suudi Arabistan'a gönderiyorum" dedi.