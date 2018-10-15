16 Ekim 2018 Salı2 Safer 1440
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Sapık Tutuklandı!

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Sapık Tutuklandı!
İzmir'de sosyal medya aracılığı ile yaydığı görüntülerde, sözde düzenlediği yarışmalarda para verme vaadiyle küçük yaştaki çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar yaptırmaya zorlayan B.A. tutuklandı
Sapık Tutuklandı! Sapık Tutuklandı! Sapık Tutuklandı!

 

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü  Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan B.A'nın (21) ifadeleri  doğrultusunda tepkiyle karşılanan genel ahlaka aykırı davranışların sergilendiği  video görüntülerini çeken F.B. de gözaltına alındı.

Emniyette işlemlerinin ardından İzmir Adliyesine sevk edilen  zanlılardan B.A. tutuklandı, F.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Tu?rk  Ceza Kanunu'nun 7. bölümünde bahsedilen "genel ahlaka karşı suçlar" ile Türk Ceza Kanunu'nun 6. bölümünde bahsedilen "çocuğun cinsel istismarı suçları"  kapsamında şüpheliler hakkında işlem yapıldığı ve paylaşılan videolara da  mahkemece erişim yasağı konulduğu kaydedildi.

PARA KAZANMAK İÇİN YAPMIŞ

Bu arada emniyette ifadesi alınan B.A'nın suçunu kabul ettiği, sosyal  medya hesabına koyduğu görüntüleri video paylaşım siteleri aracılığıyla  yayımlayarak para kazandığını söylediği öğrenildi.

B.A'nın ilginç görüntülerin tıklanma oranlarının fazla olması  nedeniyle böyle bir video çektiğini söylediği belirtildi.

Öte yandan B.A'nın aynı suçtan daha önce de gözaltına alındığı ve  çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kendisini sosyal medya fenomeni olarak tanıtarak para verme vaadiyle küçük yaştaki çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar yaptırarak sosyal medya hesabından yaydığı belirlenen kişiye yönelik çalışma başlatmış, B. A. olduğunu tespit edilen zanlı yakalanmıştı.

Zanlının yakalanması sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal  medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Sosyal medyada infiale yol açan çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk  polisi tarafından gözaltına alınmışlardır." ifadesini kullanmıştı.

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