16 Ekim 2018 Salı2 Safer 1440
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Endonezya'da şiddetli yağış: 27 ölü

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Endonezya'da şiddetli yağış: 27 ölü
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya'da şiddetli yağış: 27 ölü Endonezya'da şiddetli yağış: 27 ölü Endonezya'da şiddetli yağış: 27 ölü

 

Endonezya'nın Kuzey ve Batı Sumatra eyaletlerinde şiddetli yağışlar sel ve heyelana neden oldu.

Bölge polisi Irsan Sinuhaji, üç gün önce meydana gelen sel ve heyelanda 27 kişinin öldüğünü ve 12 kişinin de kurtarıldığını bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun, bölgedeki bir okulda eğitim gören öğrenciler olduğu kaydedildi.

Açe'de 3500 kişi yağıştan etkilendi

Açe eyaletinde de etkili olan yağışlardan yaklaşık 3 bin 500 kişinin etkilendiği belirtildi.

Çoğu Kuzey Sumatra eyaletinde faaliyet gösteren bir ortaokulda eğitim gören öğrenciler olmak üzere üç gün önce 29 kişi sel sularına kapılmıştı.

Cuma günü yapılan ilk açıklamada, 22 kişinin cesedine ulaşıldığı ve 15 kişinin de kayıp olduğu duyurulmuştu.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin hakim olduğu Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor.

Sangeang Api Yanardağı faaliyete geçti

Öte yandan, yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Sumbawa adasında bulunan Sangeang Api Yanardağı kül püskürtmeye başladı.

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