16 Ekim 2018 Salı2 Safer 1440
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Yeni bir kriz doğuyor! İlişkiler kesildi

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Yeni bir kriz doğuyor! İlişkiler kesildi
Rusya Ortodoks Kilisesi, Ukrayna kilisesinin bağımsızlık başvurusunu kabul etmesi nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi ile tüm ilişkileri kesme kararı aldı.
Yeni bir kriz doğuyor! İlişkiler kesildi Yeni bir kriz doğuyor! İlişkiler kesildi Yeni bir kriz doğuyor! İlişkiler kesildi

 

Rusya Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit  Hilarion, Rus Ortodoks Kilisesi Meclisi tarafından Belarus'un başkenti Minsk'te  yapılan toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna kilisesinin bağımsızlık  başvurusunu kabul etmesine yönelik kararını ele aldıklarını belirten Hilarion,  "Gerçekleştirdiğimiz toplantıda Fener Rum Patrikhanesi ile tüm iletişimi kesme  kararı aldık. Bu karara mecbur kaldık ancak Fener Rum Patrikhanesinin attığı  adımlar nedeniyle başka bir karar almamız da mümkün değildi." diye konuştu.

Fener Rum Patrikhanesi, geçen hafta yaptığı toplantının ardından,  Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin, Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma  yolundaki talebinin kabulünü kararlaştırmıştı.

Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden  bağımsızlık talebi nedeniyle son dönemde Ortodoks kiliseleri arasındaki ilişkiler  gerilmişti. Bu yıl içerisinde Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi bağımsızlık  talebini, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne iletmişti.

Kiev'in bağımsızlık talebini ele alıp karar vermede Ortodoks  ilahiyatına göre yetkisi bulunan Fener Rum Patrikhanesi, Kiev'den gelen  başvurunun ardından harekete geçerek bağımsızlık statüsünü hazırlamak üzere iki  temsilcisini Kiev'e göndermişti.

Moskova Patrikhanesi ise Kiev kilisesinin bağımsızlık talebinde Fener  Rum Patrikhanesi'nin aldığı tavır nedeniyle sert tepki göstermişti.

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