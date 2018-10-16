16 Ekim 2018 Salı2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:45Güneş 07:09Öğle 12:56İkindi 15:58Akşam 18:30Yatsı 19:50
    • 19°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 98.631 2.04
  • Altın: 227,830 -0.20
  • Dolar: 5,7865 -2.44
  • Euro: 6,7031 -2.28

Dünyanın sonunu zenginler getirecek

»
Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking’in, ölmeden önce yazdığı makalelerinden birinde insanlık için yeni bir tehlikeyi anlattığı görüldü.
Dünyanın sonunu zenginler getirecek
Dünyanın sonunu zenginler getirecek Dünyanın sonunu zenginler getirecek Dünyanın sonunu zenginler getirecek

Hawking’e göre, zenginlerin çocuklarının DNA’ları üzerinde yapacakları değişikliklerle oluşacak insanüstü ırk, insanlığın sonunu getirebilir. The Sunday Times gazetesi, hayatta olduğu sürece gelecekle ilgili yaptığı uyarı ve tahminleriyle adından söz ettiren fizikçi Stephen Hawking’in, ‘Brief Answers to the Big Questions’ (Büyük sorulara kısa cevaplar) adlı kitabında yer alacak makalelerinden bir bölüm yayımladı. Makaleye göre, geçen mart ayında hayatını kaybeden Hawking genetik mühendisliğinde atılacak yeni adımların, içinde bulunduğumuz yüzyıl içinde insanüstü kişilerin oluşmasına neden olacağı tahmininde bulundu. Bu sayede oluşacak insanüstü kişiler, insanlığın geri kalanını yok edebilecek. Devletler bunu engelleyecek kanunlar çıkarsa dahi, zengin ve açgözlü kişiler hırslarına karşı koyamayacak ve bu durum kaçınılmaz olacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dünyanın sonunu zenginler getirecekDünyanın sonunu zenginler getirecekDünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking’in, ölmeden önce yazdığı makalelerinden birinde insanlık için yeni bir tehlikeyi anlattığı görüldü.
Irak'ta toplu mezar bulunduIrak'ta toplu mezar bulunduIrak'ta 15 Ezidiye ait ceset kalıntıları olan toplu mezar bulundu.
Endonezya'da şiddetli yağış: 27 ölüEndonezya'da şiddetli yağış: 27 ölüEndonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti.
O yanardağ yeniden faaliyete geçtiO yanardağ yeniden faaliyete geçtiEndonezya'nın güneyindeki Sangeang Api Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.
İsrail Savunma Bakanı'ndan savaş tehdidi!İsrail Savunma Bakanı'ndan savaş tehdidi!İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Hamas Hareketi'ne ateşkesi kabul ettirmek için Gazze'ye en ağır askeri saldırıyı gerçekleştirmeleri gerektiğini söyledi.
ABD devi iflas etti!ABD devi iflas etti!Amerikan toplumunun alışveriş alışkanlıklarını şekillendiren 132 yıllık şirket, borç yükümlülüğünü yerine getiremeyeceği gerekçesiyle iflas başvurusunda bulundu.
  • Putin'in en korktuğu adam serbest15 Ekim 2018 Pazartesi 13:30
  • Kral Selman'dan kritik hamle15 Ekim 2018 Pazartesi 13:29
  • Akdeniz'de Yunan gasbı15 Ekim 2018 Pazartesi 09:27
  • İsrail, Batı Şeria'da Filistin okulunu kapattı15 Ekim 2018 Pazartesi 07:33
  • Almanya'da Merkel hükümetini sarsacak seçim14 Ekim 2018 Pazar 18:27
  • Almanya'da uçak kalabalığın üzerine düştü14 Ekim 2018 Pazar 17:25
  • Gerilim artıyor! S. Arabistan'dan sert ABD çıkışı14 Ekim 2018 Pazar 12:15
  • Skandal teklif Atina'yı karıştırdı!13 Ekim 2018 Cumartesi 10:52
  • Darbeci Sisi'den kışkırtıcı açıklama!13 Ekim 2018 Cumartesi 10:51
  • ABD ile Taliban masaya oturdu iddiası!13 Ekim 2018 Cumartesi 10:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri