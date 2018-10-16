16 Ekim 2018 Salı2 Safer 1440
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Bagajda 'hazine' buldular!

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Ankara'da bir otomobilin bagajında çok sayıda tarihi eser olduğu ve pazarlanacağı bilgisi üzerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait 60 altın ve bronz sikke ile bir tarihi obje ele geçirildi.
Bagajda 'hazine' buldular!
Bagajda 'hazine' buldular! Bagajda 'hazine' buldular! Bagajda 'hazine' buldular!

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'nde bir otomobilin bagajında çok sayıda tarihi eser bulunduğu ve pazarlanacağı bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu aracı takibe aldı.

Yasal izinler alınarak durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, Bizans dönemine ait 54 altın sikke, Roma döneminden kalma 6 bronz sikke ve aynı döneme ait üzerinde kartal figürü olan tarihi obje, bir bilgisayar, çok sayıda harici bellek, CD ve dokümanın yanı sıra bir tabanca ve 69 bin 800 lira para ele geçirdi.

Kandil'deki PKK kamplarının koordinatlarını not etmişler

Operasyonda gözaltına alınan B.Y, E.D. ve N.D. emniyete götürüldü.

Zanlılardan ele geçirilen dokümanları inceleyen polis ekipleri, FETÖ ve PKK terör örgütüne ait tutulmuş notlar ve dijital belgelere ulaştı.

Şüphelilere ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde, FETÖ ve PKK'ya ait bazı doküman ve notlar bulundu. Ayrıca, terör örgütünün Kandil Dağı'ndaki kamplarından birinin koordinat bilgilerinin de olduğu bazı notlar aldıkları tespit edildi. Bu gelişme üzerine soruşturmaya Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubeleri de dahil edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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