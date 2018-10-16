15 kişilik infaz timi gözaltına alındı iddiası

Suudi Arabistan hükümetine yakın Elaph gazetesi, Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğuna gelerek, gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı infaz ettiği öne sürülen 15 kişilik timin gözaltına alındığını iddia etti.
Gazetenin iddiasına göre, gözaltına alınan kişilere İstanbul'a gitme nedenleri ve ne yaptıkları soruldu.
Suud basınındaki haberin, CNN International'ın Riyad yönetiminin Kaşıkçı cinayetini kabul eden bir rapor yayınlayacağı iddiasından sonra gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
KAŞIKÇI CİNAYETİNİ DERİN DEVLETE YIKACAKLAR
CNN International, Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürüldüğü düşünülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atmıştı.