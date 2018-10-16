Yabancıya konut satışında rekor

Eylül ayında yabancı yatırımcı oranı endeks tarihindeki en büyük sıçramalarından birini yaparak yüzde 18 oldu.

Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak 2+1 (yüzde 34) özellikteki konutlar öne çıktı. Onu yüzde 25 ile 3+1, yüzde 20 ile 1+1 ve 4+1 konutlar izledi. Son altı aylık ortalamanın yüzde 11 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar Mayıs ayında yüzde 7, haziran ayında yüzde 10, temmuz ayında yüzde 9, ağustos ayında ise yüzde 11 oranında gerçekleşmişti.

'VATANDAŞLIK HAKKI' 250 BİN DOLARA İNDİ

1 milyon dolarlık gayrimenkul alımı yapan yabancı yatırımcıya ‘vatandaşlık hakkı’ tanınması şartında limitin 250 bin dolara indirilmesinin etkisiyle, önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıya yapılan satışların artacağı da belirtiliyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde görüşlerine yer verilen REIDIN CEO’su Kerim Alain Bertrand eylül ayı sonuçları hakkında şunları söyledi: “Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi, eylül ayında ilk defa olarak düşüş eğilimi göstererek, endekste yüzde 0,07 oranında değer kaybı yaşandı. Endeks değerindeki yıllık değişim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,08 oranında artış yönlü olarak gerçekleşse de yüzde 24,52 olan yıllık TÜFE değişiminin çok altında kaldı. Aylık bazdaki değer azalışı ve yıllık bazda TÜFE değişiminin altında kalınmasının özellikle kredi faiz oranlarının hızlı yükselişinin yarattığı talep azalmasının bir sonucu olduğunu düşünmekteyiz. Ancak yeni döneme ilişkin açıklanan Orta Vadeli Mali Plan ve Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında alınan teşvikler ve önlemler sayesinde bugünlerde yaşamış olduğumuz talepteki azalmanın sona ereceğini ve fiyatlarda düşüşün yaşandığı bu ortamın aynı zamanda gelecek dönemler için de bir alım fırsatı yaratabileceğini söyleyebiliriz.”