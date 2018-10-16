Bakan Varank'tan kesinti iddialarına yalanlama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı haberlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinde geçen yıla göre yüzde 50 kesintiolduğu iddialarına ilişkinTwitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Geçen yıla göre bakanlığımız bütçesinde yüzde 50 kesinti olduğu iddiası koca bir yalandan ibaret. Bugün imzaladığım Bakanlığımız 2019 bütçe teklifi 7,7 milyar lira. 2018 bütçe başlangıç ödeneğimiz ise 5,7 milyar lira idi. Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Plan'daki bağlı/ilgili kuruluşların bütçesini görmeyip uyduranlar, bakanlığımıza bir telefon açsalar gerçeği öğrenirlerdi. Ama dert başka..."
16 Ekim 2018 Salı2 Safer 1440
- Sanayi üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre arttıFenerbahçe'de iki isim topun ağzında!Kamu işçisine 1083 lira ilave ödemeÜnlü arazi satılıyor! 472 milyon lira...Avustralya'dan 'Kudüs' çıkışı: Elçilik taşınabilirPiyasaların gözü sanayi üretimindeYüksek faiz gayrimenkul satışlarını vurduMahkemeden milyonlarca veliyi ilgilendiren karar!'Ölüm' oyununu babası bozdu!Brent petrolün varili 80,61 dolar
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
- “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
İmsak 05:45 Güneş 07:09 Öğle 12:56 İkindi 15:58 Akşam 18:30 Yatsı 19:50
- 26°C Adana
- 24°C Adıyaman
- 11°C Afyon
- 12°C Ağrı
- 16°C Amasya
- 13°C Ankara
- 24°C Antalya
- 17°C Artvin
- 17°C Aydın
- 19°C Balıkesir
- BIST: 98.631 2.04
- Altın: 228,965 0.29
- Dolar: 5,8024 0.27
- Euro: 6,7177 0.22
Bakan Varank'tan kesinti iddialarına yalanlama
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Geçen yıla göre bakanlığımız bütçesinde yüzde 50 kesinti olduğu iddiası koca bir yalandan ibaret." ifadesini kullandı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sanayi üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre arttıSanayi üretimi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin olduğu ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı, bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı
Mahkemeden milyonlarca veliyi ilgilendiren karar!Olay bir ilkokulda yaşandı. İki öğrencinin kavga sonrası sınıfa dalan ağabey öğretmeni tehdit etti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, velilerin sınıfa izinsiz girmesinin işyeri dokunulmazlığı ihlal suçunu oluşturduğuna hükmetti.
Bakan Varank'tan kesinti iddialarına yalanlamaSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Geçen yıla göre bakanlığımız bütçesinde yüzde 50 kesinti olduğu iddiası koca bir yalandan ibaret." ifadesini kullandı.
Savcılık düğmeye bastı! Büyük operasyonİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 19'u muvazzaf 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Yabancıya konut satışında rekorGayrimenkul bilgi şirketi REIDIN ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) hazırladığı Yeni Konut Fiyat Endeksi’ne göre eylül ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 18’i yabancılara yapıldı
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 'Ölüm' oyununu babası bozdu!
- Feci olay! Ağaçtan düşünce koluna saplandı
- Nejat İşler uslanmıyor
- Çağla Şıkel hakkında suç duyurusu
- O babaya uzaklaştırma
- Ölüm onu pencerede yakaladı!
- Kadın hırsızlar at arabasıyla gözaltına alındı
- Menajerini gasptan soruşturma başlatıldı
- İstanbul'da satırlı dehşet!
- Korkunç görüntü
- Meryem Uzerli, TL’ye geçti
- Yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.