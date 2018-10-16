16 Ekim 2018 Salı2 Safer 1440
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  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
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Fenerbahçe'de iki isim topun ağzında!

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Fenerbahçe'de iki isim topun ağzında!
Fenerbahçe'de çanlar ilk 11'i bile zorlayamayan Mathieu Valbuena ve Alper Potuk için çalıyor.
Fenerbahçe'de iki isim topun ağzında! Fenerbahçe'de iki isim topun ağzında! Fenerbahçe'de iki isim topun ağzında!


Bu ikili için devre arasına kadar olan süre son şans olarak görülüyor.

2 oyuncu da formlarını yükseltmezse, ocak ayında transfer listesine koyulup kendilerine takım bulmaları istenebilir.

Geçen hafta başında pozitif bir havayla başladığı çalışmalarda zaman ilerledikçe yine negatife dönen Valbuena'nın, 3-0 kazanılan İstanbulsporhazırlık maçındaki performansı da hocasını kızdırdı.
 

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