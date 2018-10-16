16 Ekim 2018 Salı2 Safer 1440
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  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
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Cemal Kaşıkçı olayında önemli gelişme

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Cemal Kaşıkçı olayında önemli gelişme
Polis suudi konsolosluğunun ardından konutta da arama yapacak.
Cemal Kaşıkçı olayında önemli gelişme Cemal Kaşıkçı olayında önemli gelişme Cemal Kaşıkçı olayında önemli gelişme

Polis suudi konsolosluğunun ardından konutta da arama yapacak. 

 

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