16 Ekim 2018 Salı2 Safer 1440
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Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a cevap!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilere konuştu. Brunson'ın tahliyesinin ardından Trump'ın yaptığı Türkiye açıklamalarına dair, 'Geciken bir açıklama' yorumunu yaptı.
Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a cevap!
Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a cevap! Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a cevap! Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a cevap!

Toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için yapılan çalışmalara yönelik soruyu "Amacımız bizler için kanaat oluşturacak bir sonuca ulaşmak."diyerek yanıtladı. 

CHP İŞ BANKASI HİSSELERİNİN DEVRİ 

İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin hazineye devrine yönelik CHP kanadından gelen açıklamalara da değinen Erdoğan, "Onların direnmesi netice vermez. Olayın parlamento ve parlamento dışı boyutu vardır" ifadelerini kullandı. 

'TEHDİTLE NETİCE ALMA YOLUNA GİTMEYİN'

Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının ardından ABD Başkanı Trump attığı tweetler için "Geciken açıklamalar" nitelemesini yapan Erdoğan, "Türk yargısına güvenin tehditle netice alma yoluna gitmeyin. Türk yargısı kendisine olan güveni boşa çıkarmadı" dedi. 

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