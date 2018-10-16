Başkan Erdoğan yaşa takılanlar için noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Emeklilikte yaşa takılanlar kampanyası siyasi ranta dönüştürülmemeli. Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52’dir. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz. Bu teklifin maliyeti 750 milyar liraya ulaşıyor. Böyle bir yükü ülkenin sırtına bindiremeyiz' dedi. Öte yandan Erdoğan "Yeni yönetimin ilk bütçe hazırlığını tamamladık, yarın Meclis'e sunuyoruz" ifadelerini kullandı.







Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Geçtiğimiz hafta hafta Kızılcahamam'da önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin Afrika'da başlattığı açılım politikasının meyvelerini görüyoruz. Dünya üçüncü bin yıla Afrika'nın damga vuracağa benziyor. Biz de Afrikalı kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Daha önce de defalarca gittiğim bu eserin bitme aşamasına gelmesinden büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu toplantımızın ardından yeni savcı ve hakim kardeşlerimizin kura törenine katılacağız. Bizim kitabımızda yorgunluğun, ataletin yeri yoktur.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için 3 ayrı hususa bakılması gerekiyor. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında bu uygulama var. Bu başlık altında bir dernek var.

Bu derneğin başındaki kişinin durumu bile sosyal güvenliğin nasıl bir felakete itilmeye çalışıldığının kanıtı. 1992'de sisteme kayıt olmuş. Bu hanımefendi eski sistemde 38 yaşında emekli olacaktı. Bu hanımefendi 2022'de 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayacak. Sadece emekli maaşı için bu yaşı beklemesi gerekiyor.

DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK

Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 20 yıl çalışıp, 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacak demektir. Buna hiçbir ülke dayanamaz. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı bulmadığı dönemde 40 yaşında emekli olmanın belki izahı vardı. Ama bugün ülkemizde 78 yaş ortalama ömrü. Bugün ortalama emeklilik yaşı 52'dir. Bu AB'de 65'tir. Türkiye yeni yeni 65 yaş sınırına çıkmaya çalışıyor. Bir emekli tüm çalışma hayatı boyunca ödediği primi 6 yılda emekli maaşı olarak geri almaktadır.

MAALİYETİ 750 MİLYAR LİRAYI BULUYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hesabına göre, emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6,2 milyon kişi giriyor. Bunun yıllık maliyeti 26 milyar liradır. Toplamda bu rakam 750 milyar lirayı buluyor. Biz böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı, milletimize soruyorum.

Bir tarafta stokçular fırsatçılar türedi, diğer tarafta bunlar türedi. Ne olacak, emekli olacak diğer taraftan başka işte çalışmaya devam edecek. Batı dünyası 65 yaşın altına eyvallah etmiyor, ülkeye maliyetleri çok fazla da onun için. Şimdi İskandinav ülkeleri bile bedelini ödeyemeyince emeklilik yaşını yukarı tırmandırmaya başladılar.

SİYASİ RANTA DÖNÜŞTÜRÜLMEMELİ

Emeklilerimiz konusunda en büyük hizmetleri biz getirdik. Bir kesimi memnun etmek adına ülkenin tüm dengelerini bozmaya razı olamayız. Siyasi ranta dönüştürülmemelidir. Emeklilikte yaşa takılanlar diyerek kampanya yapanların önemli bir bölümü resmi veya gayri resmi olarak çalışmayı sürdüreceklerdir. Hakikat bu iken sosyal güvenlik sistemimizi bir bataklığın içerisine neden sürükleyelim? Meclis'te bunu gündeme getirenler yeniden durum değerlendirmesi yapsın."

YENİ BİR HİZMET DÖNEMİNİN KAPILARINI ARALAYACAĞIZ

Mart 2019'da mahalli idari seçimlerinde de yeni bir hizmet döneminin kapılarını aralayacağız. Biz işbaşına gelir gelmez 3 aşamalı program başlattık. 100 günlük icraat programı başlattık. Türkiye 2002-2013 yılları arasındaki hedefleri aşarak yakalamıştır. 2013 yılında itibaren yaşadığımız sınamalar nedeniyle kimi hedeflerimizin gerisine düştük. Yeni yönetimin ilk bütçe hazırlığını tamamladık yarın meclise sunacağız.

KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ

Bürokrasinin hantallığı yüzünden çok sıkıntı çektik, hala daha çekiyoruz. Kim ünvanını korumak için pasif konuma geçmişse ekibimizin bir parçası olmaktan çıkmıştır. Bu tarz şikayetler duyduğumuzda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Türkiye'nin en çok icraata projeye ihtiyacı olan dönemde kimsenin kaprisleriyle kariyer hesaplarıyla vakit kaybedemeyiz. Bakan arkadaşlardan ricam hala yapmamışlarsa yetki devirlerini süratle tamamlayıp çarkların ilerleyişini sağlamalarıdır. Milletimiz bu tür sıkıntıları aşalım daha etkili icraat yapalım diye oy verdi.

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESERİZ

Rahip Brunson için Türk adalet sistemi bir karar verdi ve uygulamaya koydu. Terörle mücadelede de kararlılıkla adımlarımıza devam ediyoruz.

Münbiç'te 90 günlük bir takvim vardı. Takvim işlemedi. Fırat'ın doğusu için de aynısı geçerli. Biz kendimiz kendi göbeğimizi keseriz. En üst düzeyde adım atarız. Bütün bunlar salt ülkemizin huzuru için değil, o bölgede yaşayan gariplerin huzuru içindir aynı zamanda.

GAZETECİ KAŞIKÇI AÇIKLAMASI

Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına değindi. Erdoğan, "Amacımız bizler için kanaat oluşturacak bir sonucu ulaşmak" dedi.