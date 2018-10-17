17 Ekim 2018 Çarşamba2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:46Güneş 07:10Öğle 12:56İkindi 15:57Akşam 18:29Yatsı 19:48
    • 22°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 98.466 -0.17
  • Altın: 223,473 -0.20
  • Dolar: 5,7050 -1.41
  • Euro: 6,6085 -1.41

4 üniversitede operasyon: Çok sayıda gözaltı var..

»
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 üniversitede görev yapan ve aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 37 kişi hakkında yakalama kararı verdi.
4 üniversitede operasyon: Çok sayıda gözaltı var..
4 üniversitede operasyon: Çok sayıda gözaltı var.. 4 üniversitede operasyon: Çok sayıda gözaltı var.. 4 üniversitede operasyon: Çok sayıda gözaltı var..

Gözaltına alınanların İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli akademik, idari ve kamu işçisi olarak görev yaptığı belirtildi.

23'Ü HALA GÖREVDEYDİ

Bu kişilerden 14'ünün KHK ile ihraç edilmiş 23'ünün ise halen görevde oldukları belirlendi. Şüphelilerin tamamının örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı oldukları da tespit edildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 18 kişi ise Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 17 kişiyi arama çalışması devam ediyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bahaettin Karakoç hayatını kaybettiBahaettin Karakoç hayatını kaybettiTürk edebiyatında "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anılan 88 yaşındaki şair Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Türkiye'den ABD'ye rest: Eğer anlarsak...Türkiye'den ABD'ye rest: Eğer anlarsak...KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'la yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Türkiye ziyareti ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'dan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili karar!Erdoğan'dan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili karar!AK Parti'nin MYK toplantısı sonrası, Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan'ın bugün ODTÜ'lü öğrencileri Beştepe'de kabul ettiğini ifade eden Çelik, Erdoğan'ın öğrencilerle ilgili davayı geri çektiğini duyurdu.
4 üniversitede operasyon: Çok sayıda gözaltı var..4 üniversitede operasyon: Çok sayıda gözaltı var..İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 üniversitede görev yapan ve aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 37 kişi hakkında yakalama kararı verdi.
İntihar eden kadına: Orda arabam var şo taraftan atla şo taraftanİntihar eden kadına: Orda arabam var şo taraftan atla şo taraftanİntihar eden kadına: Orda arabam var şo taraftan atla şo taraftan
TBMM önünde hareketli saatler!TBMM önünde hareketli saatler!TBMM yakınında polisin dur ihtarına uymayan bir traktör polisi alarma geçirdi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan bir traktör güvenlik güçlerinin açtığı ateş ile durduruldu.
  • Başkan Erdoğan yaşa takılanlar için noktayı koydu16 Ekim 2018 Salı 13:16
  • Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a cevap!16 Ekim 2018 Salı 13:13
  • Cemal Kaşıkçı olayında önemli gelişme16 Ekim 2018 Salı 12:04
  • Sanayi üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre arttı16 Ekim 2018 Salı 10:05
  • Mahkemeden milyonlarca veliyi ilgilendiren karar!16 Ekim 2018 Salı 09:56
  • Bakan Varank'tan kesinti iddialarına yalanlama16 Ekim 2018 Salı 09:53
  • Savcılık düğmeye bastı! Büyük operasyon16 Ekim 2018 Salı 09:22
  • Yabancıya konut satışında rekor16 Ekim 2018 Salı 09:20
  • Pentagon'dan Türkiye açıklaması!16 Ekim 2018 Salı 09:18
  • Halkevlerine operasyon! Gözaltılar var16 Ekim 2018 Salı 09:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri