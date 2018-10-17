17 Ekim 2018 Çarşamba2 Safer 1440
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Erdoğan'dan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili karar!

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AK Parti'nin MYK toplantısı sonrası, Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan'ın bugün ODTÜ'lü öğrencileri Beştepe'de kabul ettiğini ifade eden Çelik, Erdoğan'ın öğrencilerle ilgili davayı geri çektiğini duyurdu.
Erdoğan'dan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili karar!
Erdoğan'dan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili karar! Erdoğan'dan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili karar! Erdoğan'dan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili karar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı ODTÜ öğrencilerini kabul etmesiyle ilgili soruya cevap verdi.

 Çelik konuyla ilgili şöyle konuştu:

HAKARET İÇERİKLİ PANKART TAŞIMIŞLARDI

Bu gençler, kesinlikle kabul edemeyeceğimiz, ahlaki olarak doğru bulmayacağımız, hem kendilerinin büyüğü olan bir insana, hem de Cumhurbaşkanlığı makamına asla söz konusu edilmemesi gereken bir takım ifadeler kullanan bir pankart taşımışlardı.

Doğal olarak ortaya bir dava çıkmıştı. Çünkü bu hem ahlaken yanlış bir iştir, hem de suçtur.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA GÖRÜŞMEK İSTEDİLER"

Zaman içinde bu gençler ve aileleri temas kurdular, yaptıklarının bu manaya geleceğini çok düşünmediklerini, dolayısıyla o mezuniyet töreninde hiç arzu etmedikleri, hiç amaçlamadıkları bir tablonun ortaya çıktığını söylediler ve Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediler.

"ÇOK GÜZEL BİR SOHBET OLDU"

Sayın Cumhurbaşkanımız, gençlere verdiği önem çerçevesinde bugün bu gençleri kabul etti. Bu kabul sırasında bu genç arkadaşlarımızın hangi bölümlerde okudukları, hangi projelerle uğraştıkları, gelecekle ilgili beklentileri konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın onlarla güzel bir sohbeti oldu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, ÖDÜLLÜ PROJEYLE YAKINDAN İLGİLENDİ"

Hatta bu arkadaşlarımızdan bir tanesinin ödül kazanmış bir projesi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız o projeyle yakından ilgilendi. Diğer arkadaşlarımızın projelerini sordu.

ERDOĞAN'DAN ODTÜ'LÜ GENÇLERE ANLAMLI KONUŞMA

Ve kendilerine şunu söyledi: "Bugün çalışıyoruz, koşturuyoruz, ülkemizi daha iyi yerlere getirmeye gayret ediyoruz. Bunu, bu ülkeyi sizlere bırakmak için yapıyoruz. Sizden çok daha büyük beklentilerimiz var. Böyle yanlış anlaşılabilecek, yanlış olan, ahlaken doğru olmayan, kanunen doğru olmayan işlerin içine girmeyin. Bu ülkeye hizmet edebileceğiniz güzel projelerle anılın. Hepinizin bu tip projelerle anılmasını istiyorum."

"SİZDEN, TÜRKİYE İÇİN ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZI BEKLİYORUM"

Bu genç arkadaşlar endüstriyel tasarımcıydı. Birisinin savunma sanayisiyle ilgili bir projesi ödül almış. Sayın Cumhurbaşkanımız ona, geçmişten beri yaşadıklarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne çıkarılan engellerle nasıl mücadele ettiğini, bundan sonra Türkiye'nin geçmişte muhtaç olduğu şeylere muhtaç olmaması, ihtiyaçlarını kendisi görmesi için daha çok çalışma ve başarı beklediklerini ifade etti.

ERDOĞAN AÇTIĞI DAVAYI GERİ ÇEKİYOR

Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı dava yarın itibariyle geri çekilecektir. Eğitim-öğretim dönemi başlamıştır. Dolayısıyla o gençlerin bu yaptıklarından pişmanlık duymalarına karşılık, zaten gençleri sevdiğini, ama bu yaptıklarının yanlış olduğunun altının çizilmesi bakımından bunu anlamaları gerektiğini söyledi.

Çok güzel bir sohbet oldu. Karşılıklı iyi bir diyalog oldu.

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