17 Ekim 2018 Çarşamba2 Safer 1440
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ABD Ankara'ya ısrar ediyor: Size yardım edelim!

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ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin görüşmeler kapsamında yarın Türkiye'ye geleceğini bildirdi.
ABD Ankara'ya ısrar ediyor: Size yardım edelim!
ABD Ankara'ya ısrar ediyor: Size yardım edelim! ABD Ankara'ya ısrar ediyor: Size yardım edelim! ABD Ankara'ya ısrar ediyor: Size yardım edelim!

Sözcü Nauert, Bakan Pompeo'nun Türkiye ziyaretine dair yazılı bir açıklama yaptı. 

Nauert açıklamasında, "Bakan (Pompeo) Papaz Andrew Brunson'un serbest bırakılmasına dair memnuniyetini belirtmek ve diğer ikili önemi olan konuları görüşmek üzere Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek." ifadelerini kullandı. 

 TÜRKİYE'YE KAŞIKÇI SORUŞTURMASI ISRARI: BİZ DE YARDIM EDELİM

Öte yandan Nauert, açıklamasında "Bakan ayrıca kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu görüşecek ve ABD'nin Türkiye'ye yaptığı soruşturma konusunda yardım teklifini yineleyecek." bilgisine yer verdi.

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