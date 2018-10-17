17 Ekim 2018 Çarşamba2 Safer 1440
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Suud Konsolosluğundan çok sayıda DNA örneği alındı

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Suud Konsolosluğundan çok sayıda DNA örneği alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 9 saat süren çalışmasında, "Luminol" yöntemiyle çok sayıda DNA örneğinin toplandığı öğrenildi.
Suud Konsolosluğundan çok sayıda DNA örneği alındı Suud Konsolosluğundan çok sayıda DNA örneği alındı Suud Konsolosluğundan çok sayıda DNA örneği alındı

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın içerisine girdikten sonra kendisinden haber alınamadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda polis ekiplerince yapılan incelemede, çok sayıda DNA örneğinin alındığı öğrenildi.

Kaşıkçı'nın, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için girdikten sonra kaybolduğu Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda dün akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 9 saatlik çalışmanın detayları ortaya çıktı.

İncelemeler sırasında, "Luminol" diye adlandırılan yöntemle özel bir ışık tutulduktan sonra kullanılan kimyasal madde yardımıyla bina içerisinde çok sayıda DNA hücre örneğinin toplandığı belirtildi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin konsoloslukta ve konsolosluğun bağlandığı kanalizasyonda da geçtiğimiz günlerde ve dün akşam yapılan aramalarda da numuneler aldığı kaydedildi.

Polis ekiplerinin ayrıca, konsolosluk binasının bahçesinden toprak numuneleri ile konsolosluk binasının çöplerini ve kutularını da incelemek üzere aldığı aktarıldı.

Elde edilen delillerin, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı incelemelerinin yapılması için Halkalı’da bulunan Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne götürüldüğü bildirildi.

Kapalı garaj ve geçmişte konsolosluk konutunun kullandığı su kuyusunun da titizlikle araştırılacağı belirtildi.

Bu arada, emniyet yetkilileri, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Türkiye'den ayrılmasının çalışmalarına engel olmadığını, olayın çözülmesi için azami gayret gösterildiğini dile getirdi.

Çok sayıda valizle resmi plakalı bir araç ayrıldı 
Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Levent'teki konutundan, içinde çok sayıda valizin bulunduğu resmi plakalı bir araç çıktı.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında dün arama ve inceleme yapılmayacağı belirtilen İstanbul Başkonsolosu'nun konutunun önünde yerli ve yabancı basın mensuplarının bekleyişi sürüyor.

Daha önce konutun kapalı garajına giren resmi plakalı bir araç, bagajında ve arka koltuklarında çok sayıda valizle buradan ayrıldı. 

Bu aracın ayrılmasından sonra kapalı garaja yine resmi plakalı bir minibüs girdi. 

Minibüs de yaklaşık 10 dakika sonra konutun kapalı garajından çıktı.

 

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