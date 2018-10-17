17 Ekim 2018 Çarşamba2 Safer 1440
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Bu ligde her takımı yenebilecek güçteyiz

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Bu ligde her takımı yenebilecek güçteyiz
Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Takımımız inandığı zaman kendi gerçekleriyle yüzleşip sahada mücadale verdiği zaman bu ligde her takımı yenebilecek güçte." dedi.
Bu ligde her takımı yenebilecek güçteyiz Bu ligde her takımı yenebilecek güçteyiz Bu ligde her takımı yenebilecek güçteyiz

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sahadan iyi bir sonuçla ayrılıp camianın motivasyonunu yukarıya çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor'da antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, son dönemde yaşanan sakatlıkların moralleri bozduğunu fakat takımdaki diğer futbolcuların arkadaşlarının yokluğunu aratmayacağını belirtti.

Hafta sonu kendilerini zor bir karşılaşmanın beklediğini ama Kayserispor'un ligde her takımı yenebilecek güçte olduğunu aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Takımımızdaki her oyuncu bizim için çok önemli ve değerli. Bu gibi eksikliklerin olduğu dönemde de arkada bekleyen oyuncular içinde güzel fırsatlar ortaya çıkıyor. Bazen sayımız azaldı, zayıfladık diye düşünüldüğü yerde bir bakmışınız çoğalmışınız, güçlenmişiniz. Biz de bunu bu şekilde değerlendirip bu durumu da kendi lehimize çevirmeye çalışacağız. Medipol Başakşehir ile zorlu bir maç oynayacağız. Takımımız inandığı zaman kendi gerçekleriyle yüzleşip sahada mücadale verdiği zaman bu ligde her takımı yenebilecek güçte. Bunu daha evvel de gösterdik. Bu maç bizim için güzel bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirip bundan sonraki süreçle alakalı da taraftarımızın, camiamızın moral ve motivasyonunu yukarı çıkarmaya çalışacağız."

"Türkiye Kupası bizim bu sezonki önemli hedefimiz"
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Pazarspor ile eşleşmelerini de değerlendiren Sağlam, bu kurada takımın kim olacağından ziyade maçı Kayseri'de oynamayı daha çok istediklerini, çekilen kuranın da bu yönde olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için önemli hedeflerden biri olduğunu dile getiren Sağlam, "Bir deplasman yoğunluğu ve yorgunluğu çekmek istemiyorduk. Çok şükür sahamızda oyanayacağız. Türkiye Kupası bizim bu sezonki önemli hedefimiz. O yüzden daha ilk maçımızda bu işe ne kadar ciddi baktığımızı, kupada ne kadar iddialı olduğumuzu da göstereceğiz." diye konuştu.

 

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