Delil bulundu konsolos uçtu

AP haber ajansı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda yapılan incelemenin ardından, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırarak Cemal Kaşıkçı’nın bu binada öldürüldüğünü gösteren ‘kesin kanıtlara’ ulaşıldığını iddia etti. Başkonsolos dün ülkesine döndü.

AP haber ajansı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda yapılan incelemenin ardından, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırarak Cemal Kaşıkçı’nın bu binada öldürüldüğünü gösteren ‘kesin kanıtlara’ ulaşıldığını iddia etti. Başkonsolos dün ülkesine döndü, Suudi yetkilerle irtibat kurulamayınca Başkonsolos’un konutunda polis arama yapamadı.

Hürriyet'in haberine göre, WASHINGTON Post gazetesi yazarı Suudi Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de girdikten sonra ortadan kaybolduğu Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda önceki gece polis araması yapıldı. Başkonsolosluğa giren ekipte Olay Yeri İnceleme, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube’den yaklaşık 30 kişi yer aldı. Kan izlerini tespit etmek için yapılan ‘luminol’ incelemeye tepki veren biyolojik deliller araştırıldı.

HALI, DOLAP, VAZO VE SEHPA

Başkonsolosluk binasında kırık vazo parçası, bir halının kenarı, bir sehpa ve dolapta alınan örnekler karşılaştırma ve DNA analizi için Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi. Yapılan incelemede Suudi yetkililer Türk polisleri adım adım izledi. Suudi yetkililer zaman zaman inceleme yapılacak bazı alanlarla ilgili itirazlarda bulundu ancak polis bu alanlarda da incelemesini yaptı.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili ise Suudi Arabistan konsolosluğunda yapılan araştırmada gazeteci Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğünü ispat eden ‘kesin kanıtlara’ ulaşıldığını söyledi. AP, yetkilinin ne tip bir kanıt bulunduğu konusunda detay vermediğini yazdı.

REZİDANSTA ARAMA YAPILAMADI

İncelemelerin ikincisi, Suudi Arabistan Başkonsolosu’nun oturduğu, konsolosluk binasına 500 metre mesafedeki rezidansta yapılacaktı. İnceleme heyeti, kan izlerini ortaya çıkartan “luminol ve mavi ışık” tekniğini kullanmak için akşam saatlerini bekledi. Saat 18.30’da rezidansın bulunduğu sokak bariyerlerle kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de evin yakınına geldi. Başkonsolosluk’ta yapılan aramada Türk polisine eşlik eden Suudi yetkililer, rezidans aranacağı gün irtibatı kesti. Tüm çabalara rağmen irtibat kurulamadı. İddialara göre, Suudi yetkililer Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin telefonlarına çıkmadı. Türk heyeti saatlerce rezidansın yakınında beklemesine rağmen Suudi yetkililere ulaşılamayınca rezidansta ve Başkonsolosluk araçlarında arama yapılamadı.

Kaşıkçı’nın başkonsolosluğa girdikten sonra 6 aracın binadan çıktığı kameralar tarafından tespit edilmiş, Mercedes Vito ve Audi otomobillerin başkonsolosun evine gittiği anlaşılmıştı.

REZİDANSI ARANACAKKEN UÇAĞA BİNİP GİTTİ

SUUDİ Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi, başkonsolosluk rezidansının aranacağı saatlerde Suudi Arabistan Havayolları uçağıyla Riyad’a gitti. Muhammed El Uteybi dün saat 13.14’te resmi plakalı Mercedes marka makam otomobiliyle rezidanstan ayrıldı. Atatürk Havalimanı VIP Salonu’na giden Başkonsolos, saat 17.00’de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a hareket eden Suudi Arabistan Havayolları’nın uçağına bindi. Başkonsolos Muhammed El Uteybi’nin eşi ve 3 çocuğu ise İstanbul’da kaldı. Dışişleri kaynakları, Suudi başkonsolos ile ilgili Türkiye tarafından alınmış bir karar olmadığını, Suudi makamlarla istişare amacıyla ülkesine çağırılmış olabileceğini belirtti.

ANKARA GİDİŞİ MANİDAR BULDU

SUUDİ Başkonsolos Muhammed el Uteybi’nin dün Riyad’a gitmesiyle ilgili olarak Ankara’nın başkonsolostan Türkiye’yi terk etmesi gibi bir talebinin olmadığı vurgulanırken bir yetkili Hürriyet’e şunları söyledi: “Gidişini şu aşamada ‘kaçış’ olarak değerlendirmek istemeyiz. Kendi tasarrufu veya ülkesinden istişare için gelmiş olan bir talep üzerine Türkiye’den ayrılmış olabilir. Ancak ayrılmanın zamanlaması elbette çok manidar. Başkonsolos konutunda arama yapılmasından önce Türkiye’yi terk etmesi dikkat çekici.”

“Kaşıkçı’nın Başkonsolosluk veya başkonsolosluk konutunda öldürüldüğü kesinleşirse Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu veya Ankara Büyükelçisi istenmeyen adam (persona non grata) ilan edilir mi” sorusuna aynı kaynak, “Şu aşamada bir şey söylemek çok erken. Son derece hassas bir konu” yanıtını verdi. / Uğur ERGAN / ANKARA

KONSOLOSLUKTA ÖLDÜRÜLÜP PARÇALANDI

CNN International televizyonu, bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını öne sürdü. Soruşturmanın başında Amerikan New York Times gazetesince de ortaya atılan bu iddianın konsolosluk binasının Türk polisi tarafından aranmasından sonra tekrar gündeme gelmesi dikkat çekti.