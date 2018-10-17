17 Ekim 2018 Çarşamba2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:46Güneş 07:10Öğle 12:56İkindi 15:57Akşam 18:29Yatsı 19:48
    • 23°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 99.414 0.96
  • Altın: 224,164 0.11
  • Dolar: 5,6967 -0.15
  • Euro: 6,5846 -0.36

Kahramanmaraş'ta otobüs kazası

»
Kahramanmaraş'ta otobüs kazası
Bu sabaha karşı Kahramanraş'tan çok acı bir haber geldi. Bir yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var...
Kahramanmaraş'ta otobüs kazası Kahramanmaraş'ta otobüs kazası Kahramanmaraş'ta otobüs kazası

Bu sabaha karşı Kahramanraş'tan çok acı bir haber geldi. Kahramanmaraş'ta otobüs kazası yaşandı: Bir yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var...

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarına Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Mehmet Bet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Kahramanmaraş'a gelen Çetiner Çetin (34) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, bir anda yoldan çıkarak, devrildi. Kazada 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

 

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İstanbul'da FETÖ operasyonuİstanbul'da FETÖ operasyonuFetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 8 ilde yeni bir operasyon başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta otobüs kazasıKahramanmaraş'ta otobüs kazasıBu sabaha karşı Kahramanraş'tan çok acı bir haber geldi. Bir yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var...
İntihar eden kadına: Orda arabam var şo taraftan atla şo taraftanİntihar eden kadına: Orda arabam var şo taraftan atla şo taraftanİntihar eden kadına: Orda arabam var şo taraftan atla şo taraftan
Delil bulundu konsolos uçtuDelil bulundu konsolos uçtuAP haber ajansı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda yapılan incelemenin ardından, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırarak Cemal Kaşıkçı’nın bu binada öldürüldüğünü gösteren ‘kesin kanıtlara’ ulaşıldığını iddia etti. Başkonsolos dün ülkesine döndü.
Suud Konsolosluğundan çok sayıda DNA örneği alındıSuud Konsolosluğundan çok sayıda DNA örneği alındıİstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 9 saat süren çalışmasında, "Luminol" yöntemiyle çok sayıda DNA örneğinin toplandığı öğrenildi.
Bahaettin Karakoç hayatını kaybettiBahaettin Karakoç hayatını kaybettiTürk edebiyatında "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anılan 88 yaşındaki şair Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
  • Türkiye'den ABD'ye rest: Eğer anlarsak...17 Ekim 2018 Çarşamba 04:06
  • Erdoğan'dan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili karar!17 Ekim 2018 Çarşamba 03:58
  • 4 üniversitede operasyon: Çok sayıda gözaltı var..17 Ekim 2018 Çarşamba 03:51
  • TBMM önünde hareketli saatler!16 Ekim 2018 Salı 13:27
  • Başkan Erdoğan yaşa takılanlar için noktayı koydu16 Ekim 2018 Salı 13:16
  • Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a cevap!16 Ekim 2018 Salı 13:13
  • Cemal Kaşıkçı olayında önemli gelişme16 Ekim 2018 Salı 12:04
  • Sanayi üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre arttı16 Ekim 2018 Salı 10:05
  • Mahkemeden milyonlarca veliyi ilgilendiren karar!16 Ekim 2018 Salı 09:56
  • Bakan Varank'tan kesinti iddialarına yalanlama16 Ekim 2018 Salı 09:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri