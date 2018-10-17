17 Ekim 2018 Çarşamba2 Safer 1440
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Dükkanının camına astı gözaltına alındı

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Denizlinin Merkezefendi ilçesinde tost sattığı dükkanının camına 'İran, Suriye ve Afgan müşteri bu dükkana giremez, alışveriş yapamaz, girerse dayak yer' yazılı döviz asan İ.O. (23), gözaltına alındı
Dükkanının camına astı gözaltına alındı
Dükkanının camına astı gözaltına alındı Dükkanının camına astı gözaltına alındı Dükkanının camına astı gözaltına alındı

Denizli Merkezefendi ilçesinde 15 Mayıs Mahallesi'ndeki dükkanında tost satan İ.O. (23), iş yerinin camına 'İran, Suriye ve Afgan müşteri bu dükkana giremez, alışveriş yapamaz, girerse bu mekanda dayak yer' yazılı döviz astı.

İş yerinin önünden geçen bir göçmen, dövizi cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. İş yeri sahibine tepki yağdı.

Polis, şikayet üzerine iş yeri sahibi İ.O.'yu gözaltına aldı, dükkanın camındaki dövizler de kaldırıldı. İfadesi alınan İ.O., savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. İş yeri sahibi İ.O. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten işlem yapılacağı öğrenildi.

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