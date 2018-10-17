Rahip Brunson olayında kritik gelişme!

Geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'un avukatı, müvekkiline verilen hapis cezasının "usul ve yasaya aykırı olduğu" iddiasıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.
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Geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'un avukatı, müvekkiline verilen hapis cezasının "usul ve yasaya aykırı olduğu" iddiasıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.
Ayrıntılar geliyor...