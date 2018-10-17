17 Ekim 2018 Çarşamba2 Safer 1440
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  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
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Trump'tan 3 ülkeye tehdit: Keserim

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Trump'tan 3 ülkeye tehdit: Keserim
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Honduras, Guatemala ve El Salvador ülkelerine yapılan yardımları kesme tehdidinde bulundu.
Trump'tan 3 ülkeye tehdit: Keserim Trump'tan 3 ülkeye tehdit: Keserim Trump'tan 3 ülkeye tehdit: Keserim

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden 2 açıklama yaptı. Trump ilk paylaşımında, "ABD'ye yasa dışı yollardan giren herkes, ülkelerine geri gönderilmeden önce tutuklanıp gözaltına alınacak" açıklamasında bulundu.

2. paylaşımında ise Trump, "Bugün, Honduras, Guatemala ve El Salvador ülkelerinin, vatandaşlarına veya başkalarına, ülkemize yasa dışı yollardan girmelerine müsaade ettiği bilgisini aldık. Sınırlarımıza ve ABD’ye yolculuk etmelerine izin verirse, kendilerine yapılan tüm ödemeleri durduracağımızı bildirdik" dedi.

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