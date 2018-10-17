Pompeo görüşmesi sonrası açıklama

Dışişleri Bakanı ÇavuşoğluABD Dışişleri Bakanı pompeo ile görüşmesi sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile 35 dakika süren görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Çavuşoğlu," Faydalı ve verimli bir görüşme oldu. Hem kaşıkçı olayını hem Münbiç'i konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ konusundaki hassasiyetimizi belirtti. Bir çok konuda görüş alışverişinde bulunduk, birlikte atacağımız adımları değerlendirdik." ifadelerini kullandı.



KONSOLOSUN KONUTU BUGÜN ARANACAK



Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;



"Pompeo, Trump'ın görüşmelerini iletti. Kaşıkçı olayına ilişkin endişelerini dile getirdi. Savcılık yoğun bir çalışma yürütyor. Başkonsololukta biraz gecikse de soruşturma gerçekleşti. Dün rezidansta soruşturma gerçekleşmedi, Suudlar, ailesinin olduğunu söyledi. Hepsi bir neticeye vardıktan sonra somut bir neticeye varabiliriz. Başkonsols kendi ülkesine gitti, ne zaman döneceğine ilişkin bilgimiz yok. Bazı yaklaşımları tabii ki tepki gördü. Dolapları açıp saygısızca bakın burada yok gibi söylemleri tüm dünyada tepkiye neden oldu. Konutta ve araçlarda soruşturma bugün gerçekleşecek. Dün, konutta ailesinin olduğu söylenerek gerçekleşmedi.



MÜNBİÇ'TE GECİKME OLDUĞUNU KABUL EDİYORLAR

Münbiç konusunu Cumhurbaşkanımız da dile getirdi. Bunu Pompeo ile onaylamıştık, bir gecikme olduğunu kendileri de dile getirdi. Sahada direncin olmaması, sahada çalışan askerlerin direncinin olmaması önemli olan. Önümüzdeki günlerde bu temaslar devam edecek. Aramızda onaylanan yol haritasının sürmesi gerektiğini vurguladık. Ülkenin doğusundaki şehirlerin de huzura kavuşması için diğer bölgeler geçilecek.



ABD'YE NET YAPTIRIM MESAJI

Yaptırımlar saçma sapan şeyler. İkili ilişkilerde böyle şeyler olmaması gerektiğini vurguladık. Negatif tutumlar devam ederken, ilişkiler bir yere gitmez.FETÖ ile ilgili ABD Adalet Bakanlığı'na ulaştırdığımızı ilettik. Gerekli delilleri FBI'a iletmesi için Adalet Bakanlığı'na ilettiğimizi söyledik. Suudi Arabistan, daha önce ABD çekilmek isterken ABD'nin kalmasını istediklerini söylediler. Hedefler ve çıkarlar var biliyoruz. YPG/PKK/DEAŞ mı yoksa İran'ın çıkarlarını korumak mı bilmiyoruz.