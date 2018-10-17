Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in, Batı Karadeniz’in, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Ankara’nın kuzey çevreleri, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Kütahya ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak geçmesi bekleniyor.
17 Ekim 2018 Çarşamba2 Safer 1440
- Kıl Çadır Kullanımı YaygınlaşıyorBabaannesini balta ile öldürdü mü?Tatil cennetinde şaşırtan görüntüABD İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladıMeteoroloji'den son dakika yağış uyarısıTürk bilim insanı kanser tedavisinde umut olduGalatasaray'a kötü haber! Modeste...Ramil Guliyev finale kaldıPompeo görüşmesi sonrası açıklamaJapon ilaç devinin Türkiye şubesinde skandal!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
- “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
İmsak 05:46 Güneş 07:10 Öğle 12:56 İkindi 15:57 Akşam 18:29 Yatsı 19:48
- 21°C Adana
- 26°C Adıyaman
- 21°C Afyon
- 21°C Ağrı
- 24°C Amasya
- 26°C Ankara
- 26°C Antalya
- 26°C Artvin
- 27°C Aydın
- 22°C Balıkesir
- BIST: 98.295 -0.17
- Altın: 224,973 0.47
- Dolar: 5,7043 -0.01
- Euro: 6,5771 -0.48
Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı
Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı yerlerde sağanak, gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Babaannesini balta ile öldürdü mü?Kayseri’de kesik baş cinayeti olarak bilinen ve 6 yıl sonra aydınlatılan davada babaannesini balta ve bıçak ile öldürdüğü iddiası ile tutuklu yargılanan 18 yaşındaki kız, “Yoruldum, beraatımı istiyorum” dedi.
Tatil cennetinde şaşırtan görüntüMuğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezinde tedirginliğe yol açtı.
Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısıTürkiye genelinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı yerlerde sağanak, gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Pompeo görüşmesi sonrası açıklamaDışişleri Bakanı ÇavuşoğluABD Dışişleri Bakanı pompeo ile görüşmesi sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Japon ilaç devinin Türkiye şubesinde skandal!Japon ilaç şirketi Daiichi Sankyo’da işten çıkarılan çalışanlar şirketin geçmiş dönem uygulamalarını ortaya döktü.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Acı kaza! Eşi, çocuğu ve karnındaki bebeği...
- 'Ölüm' oyununu babası bozdu!
- Feci olay! Ağaçtan düşünce koluna saplandı
- Nejat İşler uslanmıyor
- Çağla Şıkel hakkında suç duyurusu
- O babaya uzaklaştırma
- Ölüm onu pencerede yakaladı!
- Kadın hırsızlar at arabasıyla gözaltına alındı
- Menajerini gasptan soruşturma başlatıldı
- İstanbul'da satırlı dehşet!
- Korkunç görüntü
- Meryem Uzerli, TL’ye geçti
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.