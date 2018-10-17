17 Ekim 2018 Çarşamba2 Safer 1440
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  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
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Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı

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Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı yerlerde sağanak, gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı
Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in, Batı Karadeniz’in, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Ankara’nın kuzey çevreleri, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Kütahya ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak geçmesi bekleniyor.

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