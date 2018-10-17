Bakanlığın internet sayfasından yapılan açıklamaya göre ABD İran Traktör İmalat Şirketi, Mübarek Çelik Şirketi ve yatırım, emtia ve mühendislik ile bağlantılı diğer şirketlere de yaptırım getirdi.
17 Ekim 2018 Çarşamba2 Safer 1440
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- Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
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ABD İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı
ABD Hazine Bakanlığı İran'a yönelik Bank Mellat ve Mehr Eqtesad Bank'ı da kapsayan yeni yaptırımlar getirdiğini açıkladı.
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