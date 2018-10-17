17 Ekim 2018 Çarşamba2 Safer 1440
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Babaannesini balta ile öldürdü mü?

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Babaannesini balta ile öldürdü mü?
Kayseri’de kesik baş cinayeti olarak bilinen ve 6 yıl sonra aydınlatılan davada babaannesini balta ve bıçak ile öldürdüğü iddiası ile tutuklu yargılanan 18 yaşındaki kız, “Yoruldum, beraatımı istiyorum” dedi.
Babaannesini balta ile öldürdü mü? Babaannesini balta ile öldürdü mü? Babaannesini balta ile öldürdü mü?

28 Nisan 2012 tarihinde ilçeye bağlı Kayapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 82 yaşındaki Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen ve aradan geçen 6 yılda olayın faillerinin bulunamaması üzerine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez'in talimatı üzerine özel ekip kuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden dedektiflerin de desteğiyle, Pembe Boraze dosyası yeniden incelemeye alındı. 6 ay süren teknik takip ve 82 kişiden alınan ifadeler sonucu yaşlı kadının, torunları R.K. ve F.B. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yaşlı kadının 17 yaşındaki torunu F.B., gelini S.B. (56) ve oğlu F.B. (55) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadelerden elde edilen bilgilere göre yaşlı kadının torunlarının namusu hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla torunları F.B. ile R.K. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Diğer cinayet şüphelisi olan torunu R.K. için yurtdışında bulunduğundan dolayı yakalanması için arama kararı çıkarıldı. Gelin S.B. ve oğlu F.B. hakkında başka bir soruşturma açıldığı öğrenilirken, F.B. hakkında ‘kasten nitelikli adam öldürme’ suçundan dava açıldı. 

TV PROGRAMINA KATILDILAR 

Kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen cinayetin ardından olayın şüphelilerinin, faili meçhul olayları araştıran bir televizyon programına da katıldığı belirlendi. Cinayete kurban giden Pempe Boraze'nin yapılan otopsisinde vücudunda 12 balta ve 6 bıçak darbesi olduğu tespit edildi. 

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davda tutuklu yargılanan suça sürüklenen çocuk F.B. ile öldürülen Pembe Boraze’nin oğlu M.B. ile kızı F.K. ile avukatlar hazır bulundu. 

TORUN, SUÇU KABUL ETMİYOR 

Suça sürüklenen çocuk F.B. isimli kız önceki celse mahkemede üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, ablası R.K. ile birlikte babaannesini öldürmediğini, olay günü geldiklerinde babaannesini o halde bulduklarını söyledi. F.B., “Olayı gördükten sonra herkesi babaannemin ev telefonundan aradım. Onunla birlikte kalıyordum” diye konuşmuştu. 

Tanık olarak dinlenen avukat Ü.T. “Pembe Boraze’nin oğlu F.B. isimli kişi olay günü ifadesi alınırken jandarma çok iyi davranıyorlardı. Benim ifadede bulunduğum süre içerisinde kendisine çay ikram ettiler” dedi. 

Savcılığın tutukluluk halinin devamına ilişkin ara mütalaasında sanık F.B. “Ben yoruldum Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” şeklinde konuştu. 

DURUŞMA SONRASI GERGİNLİK YAŞANDI 

Mahkeme heyeti 1 tanığın daha dinlenilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken, tutuklu sanık F.B.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma sonrası Adalet Sarayı dışında iki grup arasında gerginlik yaşandı.

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