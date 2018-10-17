Türkiye'den kaçtı, bileti kesildi

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosunun görevden alındığı belirtildi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın Arap basınına dayandırdığı habere göre, konsolos ihlaller dolayısıyla inceleme altına alınacak.
Suudi Arabistan merkezli Sabq gazetesi, Riyad yönetiminin resmi açıklamasını son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin görevden alındığı duyuruldu. Haberde ihlaller dolayısıyla başkonsolosun soruşturma altına alınacağı ifade edildi.
Suudi konsolos dün apar topar İstanbul'dan kaçarak ülkesine dönmüştü.