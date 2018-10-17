Trump'dan son dakika Cemal Kaşıkçı çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, ''Kaşıkçı meselesi yüzünden Suudi Arabistan'dan uzaklaşmak istemiyoruz'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili bir açıklama daha yaptı. Trump açıklamasında, "Kaşıkçı meselesi yüzünden Suudi Arabistan'dan uzaklaşmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Türkiye'den varsa olayla ilgili olarak video ya da ses kaydını istediğini belirtti.

POMPEO: KONUYU CİDDİYETLE ELE ALIYORUZ

Kaşıkçı'yla ilgili açıklamalarda bulunan bir diğer isim de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo oldu. Pompeo, ABD'nin konuyu 'ciddiyetle' ele aldığını söyledi.

Pompeo, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair ses kayıtları olduğu iddialarıyla ilgili olarak bu ses kayıtlarını dinleyip dinlemediği yönünde gelen bir soruya, "Bunun hakkında söyleyecek bir şeyim yok" şeklinde yanıt verdi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Bir ülke kanunsuz bir iş yapıyorsa, bu kabul edilemez. Böyle bir eylemi kimse savunmayacak. Ne olduğunu basitçe açıklamalılar" ifadelerini kullandı.