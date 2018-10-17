İran'da kriz!

İran başsavcısı Mohammad Jafar Montazeri, kadınların maçları tribünde izlemelerine karşı olduğunu söyleyerek bunun durdurulması gerektiğini ifade etti.

İran'ın bir İslam devleti olduğunu söyleyen Başsavcı Montazeri; "Ben bir Müslüman olarak kadınların tribünde olmasından rahatsız oldum. Bir kadının tribüne çıkarak yarı çıplak erkekleri izlemesi büyük günahlara yol açar. Bu görüşüme katılmayan her görevliyle tartışabilirim. Ayrıca maç sonunda erkeklerle aynı anda sokaklara dağılmaları da tehlikeli. Eğer bu tekrarlanırsa Tahran savcılarına harekete geçmeleri için emir vereceğim." sözlerini kullandı.

Öte yandan İran hazırlık maçında konuk ettiği Bolivya'yı 2-1 mağlup etti. İranlı kadınlar 40 yıl sonra ilk kez tribünde maç izledi.