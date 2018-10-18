18 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:47Güneş 07:11Öğle 12:55İkindi 15:56Akşam 18:27Yatsı 19:47
    • 23°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 98.991 0.53
  • Altın: 220,183 0.36
  • Dolar: 5,6025 0.71
  • Euro: 6,4349 0.28

Kaşıkçı'nın son makalesi yayımlandı!

»
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Washington Post için kaleme aldığı "Arap dünyasının en çok ihtiyacı olan şey ifade özgürlüğü" başlıklı son makalesi yayımlandı.
Kaşıkçı'nın son makalesi yayımlandı!
Kaşıkçı'nın son makalesi yayımlandı! Kaşıkçı'nın son makalesi yayımlandı! Kaşıkçı'nın son makalesi yayımlandı!

Amerikan Washington Post gazetesi 2 Ekim'den bu yana haber alınamayan  Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaleme aldığı son yazısına yer verdi.

Makalesinde Kaşıkçı, "Freedom House" adlı düşünce kuruluşunun "2018  Dünyada Özgürlük Raporu"nu incelediğini ve burada "özgür" olarak sınıflandıran tek Arap ülkesinin Tunus olduğunu, Ürdün, Fas ve Kuveyt'in "kısmen özgür", diğer Arap ülkelerinin ise "özgür olmayan" olarak sınıflandırıldığına dikkati çekti.

 

Cemal Kaşıkçı, "Sonuç olarak, bu ülkelerde yaşayan Araplar ya  bilgilendirilmiyor ya da yanlış bilgilendiriliyor. Bölgeyi ve günlük yaşamlarını  etkileyen meselelere değinemiyorlar, toplum içinde konuşamıyorlar. Devlet  yönetimindeki bir anlatı, kamu aklına hükmediyor ve bazıları buna inanmazken,  toplumun büyük bir çoğunluğu bu yanlış anlatıya kurban gidiyor. Ne yazık ki bu  durum değişecek gibi durmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

ARAP BAHARI'NDAKİ BEKLENTİLERİ ANLATTI

Kaşıkçı, Arap dünyasının 2011'de başlayan "Arap Baharı" boyunca umutla dolu olduğuna vurgu yaptı.

Bu dönemle ilgili gözlemlerini aktaran Kaşıkçı, "Gazeteciler,  akademisyenler ve toplumun geneli kendi ülkelerinde aydınlık ve özgür bir Arap  toplumu beklentileriyle dolup taşıyordu. Hükümetlerinin hegemonyasından ve bunların bilgiye sürekli dahil olma ve sansürleme eylemlerinden azat olmayı  bekliyorlardı. Bu beklentiler hızlı bir şekilde paramparça oldu, bu toplumlar ya eski statükolarına geri döndü ya da eskiden daha sert koşullarla karşı karşıya  kaldı." ifadelerini kullandı.

Cemal Kaşıkçı, "Suudi basınındaki en ünlü makalelerden birini yazan kişi" olarak tanımladığı arkadaşı Suudi gazeteci Salih el-Shehi'nin, Suudi  karşıtı yorumları nedeniyle kanuni bir dayanağı olmadan 5 yıl hapis cezasına  çaptırıldığını hatırlattı.

Mısır hükümetinin de "al-Masry al Youm" gazetesinin yayımını ele geçirmesinin meslektaşlarından bir tepki görmediğini belirten Kaşıkçı, şöyle  devam etti:

"Bu tür eylemler artık uluslararası toplumdan bir ters tepki almıyor.  Bunun karşılığında, bazı eylemler kınamayı tetikleyebilse de ardından yine  sessizlik oluyor. Sonuç olarak Arap hükümetlerine gittikçe artan oranda basını susturma yetkisi veriliyor. Gazetecilerin, internetin bilgiyi sansür ve basılı  medyayla ilgili kontrollerden kurtaracağına inandığı zamanlar vardı ama  varlıkları büyük oranda bilginin kontrol edilmesine bağlı olan bu hükümetler,  agresif bir şekilde interneti engelledi. Ayrıca yerel gazetecileri tutukladılar ve reklamcıları özel yayımların hasılatına zarar vermeye zorladılar."

"Arap Baharı ruhunu somutlaştırmaya devam eden birkaç vaha" olduğunu  ifade eden Kaşıkçı, Katar hükümetinin "eski Arap düzenini" desteklemek için  bilginin kontrolünü elinde tutan komşularının aksine uluslararası haberlere  destek vermeye devam ettiğini vurguladı.

"ARAP DÜNYASI DEMİRPERDE İLE KARŞI KARŞIYA"

Kaşıkçı, basının "yarı özgür" olarak düşünüldüğü Tunus ve Kuveyt'te  bile medyanın iç meselelere odaklanıp, Arap dünyasının sorunlarına değinmediğini  belirterek, "Arap dünyasının saray mücevheri olan Lübnan bile basın özgürlüğüne  gelince kutuplaşmaya ve İran yanlısı Hizbullah'a kurban gidiyor." yazdı.

"Arap dünyası, sadece dış aktörlerin empoze ettiği değil, iktidar için  rekabet eden iç güçler yoluyla oluşan kendi tarzında bir Demirperde ile karşı  karşıya." benzetmesinde bulunan Kaşıkçı, Soğuk Savaş boyunca, yıllar içinde  önemli bir kuruluş haline gelen Radio Free Europe'un (Özgür Avrupa Radyosu),  özgürlük umudunun beslenmesi ve devam ettirilmesi için önemli bir rol oynadığı ve  Arap dünyasının da benzeri birşeye ihtiyacı olduğu yorumunu yaptı.

"ARAP DÜNYASININ, ESKİ ULUSLARARASI BASININ MODERN BİR VERSİYONUNA İHTİYACI VAR"

Washington Post gazetesinin, yazılarını Arapça dilinde de  yayımladığını belirten Kaşıkçı, "Bunun için minnettarım, Araplar kendi dilinde  okumalı, böylece ABD ve Batı'daki demokrasinin karmaşıklığını ve farklı açılarını  anlayıp tartışabilirler. Eğer bir Mısırlı, Washington'daki bir inşaat projesinin  gerçek fiyatını gözler önüne seren bir makale okursa, sonra benzer projelerin  kendi toplumundaki çıkarımlarını daha iyi anlayabilir." görüşünü paylaştı.

Kaşıkçı, makalesini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Arap dünyasının, eski uluslararası basının modern bir versiyonuna  ihtiyacı var, böylece vatandaşlar küresel etkinliklerden haberdar olabilir. Daha  da önemlisi, Arapların seslerini duyurmak için bir platforma ihtiyacımız var.  Yoksulluk, yanlış yönetilme ve yetersiz eğitimden muzdaribiz. Propaganda yoluyla  nefret yayan milliyetçi hükümetlerin etkisinden arındırılmış bağımsız bir  uluslararası forumun oluşturulmasıyla Arap dünyasındaki insanlar toplumlarının  karşı karşıya kaldığı yapısal sorunlara değinebilir."

EDİTÖRÜNDEN NOT

Makalenin başında, Kaşıkçı'nın Washington Post gazetesinde yazdığı köşenin editörü Karen Attiah'ın notu da yer aldı.

Kaşıkçı İstanbul'da ortadan kaybolduktan sonra, asistanı ve tercümanın söz konusu makaleyi kendisine gönderdiğini belirten Attiah, şunları kaydetti:

"Gazete bu makaleyi yayımlamak için bekledi çünkü Cemal'in bize geri  dönüp bu makaleyi birlikte düzenleyebileceğimizi umut ettik. Şimdi şunu kabul  etmeliyim: Bu olmayacak. Bu onun Washington Post için düzenleyeceğim son eseri olacak. Bu makale, Cemal'in Arap dünyasındaki özgürlüğe bağlılığı ve tutkusunu  çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Muhtemelen kendi hayatını feda ettiği bir  özgürlüğe. Ona, bir yıl önce gazetecilikte son yuvası olarak Washington Post'u  seçtiği ve bize birlikte çalışma şansı verdiği için sonsuza kadar minnettar  kalacağım.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İş adamına lüks aracında silahlı saldırı!İş adamına lüks aracında silahlı saldırı!Beykoz'da lüks cipiyle seyir halindeyken iş adamı Mustafa Erkin Karaman silahlı saldırı sonucu yaralandı.
FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyorFETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyorFETÖ’nün üs olarak kullandığı ülkelerden Güney Afrika kıtasındaki etkinliği sürüyor.
Erdoğan'dan 'Ara Güler' açıklamasıErdoğan'dan 'Ara Güler' açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ara Güler'in vefatı ile ilgili taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında ''Ara Güler'in vefatını büyük bir teessürle öğrendim.'' ifadelerini kullandı.
Gece yarısı dehşet! 'Çorba niye geç geldi' dedi...Gece yarısı dehşet! 'Çorba niye geç geldi' dedi...Samsun’un Bafra ilçesinde çorbacıya kızan alkollü şahıs silahla ateş açıp masaları kırdı.
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldüSaldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldüIrak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Eski eşi kabusu oldu!Eski eşi kabusu oldu!Deniz K., eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda sol bacağından aldığı iki kurşunla yaralanan Deniz, boşandığı eşinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılması ile şok geçirdi.
  • 2019 bütçesi TBMM'ye sunuldu18 Ekim 2018 Perşembe 09:08
  • Konsoloslukta arama bitti!18 Ekim 2018 Perşembe 08:36
  • ABD kendi yetiştirdiği PKK'lıları vurdu18 Ekim 2018 Perşembe 08:34
  • Tutuklanan fenomenin ifadesi: 10 bin TL kazanıyorum18 Ekim 2018 Perşembe 08:32
  • Erdoğan'dan Ara Güler'in ailesine telefon18 Ekim 2018 Perşembe 08:27
  • Kaşıkçı'nın son makalesi yayımlandı!18 Ekim 2018 Perşembe 08:22
  • Milyonları ilgilendiriyor! Torba yasa Meclis'ten geçti!18 Ekim 2018 Perşembe 08:17
  • Ara Güler vefat etti18 Ekim 2018 Perşembe 08:07
  • Türkiye'den kaçtı, bileti kesildi17 Ekim 2018 Çarşamba 22:31
  • Polislere küfür eden Altaylı hakkında soruşturma17 Ekim 2018 Çarşamba 22:29
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri