18 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
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Vahşet! Kadının karnını kesip bebeğini çaldılar

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Brezilya'da yaşayan 23 yaşındaki Mara Cristiana da Silva bir ağaca dikenli telle bağlandı, karnı bıçakla kesilerek sekiz aylık bebeği çalındı.
Vahşet! Kadının karnını kesip bebeğini çaldılar
Vahşet! Kadının karnını kesip bebeğini çaldılar Vahşet! Kadının karnını kesip bebeğini çaldılar Vahşet! Kadının karnını kesip bebeğini çaldılar

Tüyler ürperten olay, Brezilya'nın güneydoğusundaki Joao Pinheiro'yu sarstı. Polis ekipleri, genç kadının cesedini yol kenarında bir ağaca bağlanmış halde buldu.

Anne adayını kaçırıp öldüren ve karnındaki bebeğini çalan ise, Angelina Rodrigues ve kocası Roberto Gomes da Silva.

KUCAĞINDA BEBEKLE HASTANEYE KOŞTU

Mara Cristiana'yı öldüren Angelina Rodrigues, kucağında bebekle Sao Lucas'taki bir hastaneye koştu, yeni doğum yaptığını söyledi ve doktorlar alarma geçirildi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Ancak bir gün sonra cesedin bulunmasıyla soruşturma başlatan polis, kısa sürede olayı çözdü. Katil kadın, polise tüm yaptıklarını itiraf etti.

Polis, cinayet sırasında Angelina Rodrigues'in yanında kocasıyla birlikte üçüncü bir kişinin daha olduğunu tahmin ediyor.

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