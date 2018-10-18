18 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
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  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
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Tutuklanan fenomenin ifadesi: 10 bin TL kazanıyorum

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İzmir'de küçük çocuklarla ilgili çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ'un ifadesi ortaya çıktı.
Tutuklanan fenomenin ifadesi: 10 bin TL kazanıyorum
Tutuklanan fenomenin ifadesi: 10 bin TL kazanıyorum Tutuklanan fenomenin ifadesi: 10 bin TL kazanıyorum Tutuklanan fenomenin ifadesi: 10 bin TL kazanıyorum

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alınan Altuğ, sevk edildiği adliyede tutuklanırken, paylaştığı videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konuldu.

"AYLIK 7 - 10 BİN LİRA KAZANIYORUM"

Yeni Asır Gazetesi'nden Ceyhan Torlak'ın haberine göre; İfadesinde Youtube'a yüklediği videoların izlenme oranları sayesinde para kazandığını anlatan Altuğ'un, "Ayda 7 ile 10 bin lira arasında değişen para kazanıyorum. Hatta 15 bin lira kazandığım zamanlar da oldu. Kötü bir amacım yoktu. Sadece ilgi çekici bir şeyler çekmek istedim.

"ASLINDA KIZ ARKADAŞIM VAR"

Ailemin maddi durumu iyi. Babamın Aydın'da restoranı var. İlk başlarda beni bu halimle kabul etmediler. Ama beni görmek isteyenler sayesinde restoranın işleri de arttı. İlgi çekmek için feminen giyiniyorum. Aslında kız arkadaşım var" dediği öğrenildi.

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