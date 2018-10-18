18 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:47Güneş 07:11Öğle 12:55İkindi 15:56Akşam 18:27Yatsı 19:47
    • 23°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 98.991 0.53
  • Altın: 220,183 0.36
  • Dolar: 5,6025 0.71
  • Euro: 6,4349 0.28

ABD kendi yetiştirdiği PKK'lıları vurdu

»
Suriye'de planlarının sonucunu alamayan ABD, kontrolünden çıkan PKK'lı teröristleri vurdu. Teröristleri, "DEAŞ ile mücadele ediyorlar" diyerek öven ABD, şimdi de birliklerine bomba yağdırdı.
ABD kendi yetiştirdiği PKK'lıları vurdu
ABD kendi yetiştirdiği PKK'lıları vurdu ABD kendi yetiştirdiği PKK'lıları vurdu ABD kendi yetiştirdiği PKK'lıları vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyon, DEAŞ'ı gördüğünde kaçacak delik arayan DSG militanlarını vurdu. Rus basınına konuşan askeri yetkili, "DSG'liler profesyonellikle bağdaşmayan eylemler yaptı" dedi.

BÖLGE DEAŞ'IN ELİNE GEÇTİ

 

ABD, F-15 savaş uçaklarıyla çoğunluğunu PKKlıların oluşturduğu DSG militanlarını vurdu. Yapılan açıklamada, "Kürt birliği bombaladı. 6 Kürt savaşçı öldü, yaklaşık 15 kişi de yaralandı” ifadeleri kullanıldı.

ABD güçleri ile DSG arasındaki koordinasyon yokluğunun yeni operasyonun başarısızlığına neden oldu. Açıklamada, "Kürtler kitleler halinde firar etti. Operasyonun yürütüldüğü bölge DEAŞ'ın kontrolü altına geçti" denildi.

"ABD SORUNLARI ÇÖZEMEDİ AVRUPALI VATANDAŞLAR REHİN KALDI"

DEAŞ'ın geri aldığı bölgelerde 750'den fazla kişiyi rehin aldığı belirtildi. DEAŞ rehin aldığı sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya devam ediyor.

Askeri yetkili, "Tüm bu yaşananlar, ABD’nin Suriye’deki politikasının başarısız olduğunu gösteriyor. ABD, Irak’ta olduğu gibi Suriye’de de sorunları çözmüyor, aksine yeni sorunlar yaratıyor” diye konuştu.

DEAŞ'ın bölgede esir aldıkları arasında, Batı Avrupa ve diğer ülkelerin vatandaşları dahil 750’den fazla kişinin bulunduğu ifade edildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İş adamına lüks aracında silahlı saldırı!İş adamına lüks aracında silahlı saldırı!Beykoz'da lüks cipiyle seyir halindeyken iş adamı Mustafa Erkin Karaman silahlı saldırı sonucu yaralandı.
FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyorFETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyorFETÖ’nün üs olarak kullandığı ülkelerden Güney Afrika kıtasındaki etkinliği sürüyor.
Erdoğan'dan 'Ara Güler' açıklamasıErdoğan'dan 'Ara Güler' açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ara Güler'in vefatı ile ilgili taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında ''Ara Güler'in vefatını büyük bir teessürle öğrendim.'' ifadelerini kullandı.
Gece yarısı dehşet! 'Çorba niye geç geldi' dedi...Gece yarısı dehşet! 'Çorba niye geç geldi' dedi...Samsun’un Bafra ilçesinde çorbacıya kızan alkollü şahıs silahla ateş açıp masaları kırdı.
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldüSaldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldüIrak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Eski eşi kabusu oldu!Eski eşi kabusu oldu!Deniz K., eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda sol bacağından aldığı iki kurşunla yaralanan Deniz, boşandığı eşinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılması ile şok geçirdi.
  • 2019 bütçesi TBMM'ye sunuldu18 Ekim 2018 Perşembe 09:08
  • Konsoloslukta arama bitti!18 Ekim 2018 Perşembe 08:36
  • ABD kendi yetiştirdiği PKK'lıları vurdu18 Ekim 2018 Perşembe 08:34
  • Tutuklanan fenomenin ifadesi: 10 bin TL kazanıyorum18 Ekim 2018 Perşembe 08:32
  • Erdoğan'dan Ara Güler'in ailesine telefon18 Ekim 2018 Perşembe 08:27
  • Kaşıkçı'nın son makalesi yayımlandı!18 Ekim 2018 Perşembe 08:22
  • Milyonları ilgilendiriyor! Torba yasa Meclis'ten geçti!18 Ekim 2018 Perşembe 08:17
  • Ara Güler vefat etti18 Ekim 2018 Perşembe 08:07
  • Türkiye'den kaçtı, bileti kesildi17 Ekim 2018 Çarşamba 22:31
  • Polislere küfür eden Altaylı hakkında soruşturma17 Ekim 2018 Çarşamba 22:29
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri