18 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
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Konsoloslukta arama bitti!

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Konsoloslukta arama bitti!
Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı için Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Konutu'na girerek yaklaşık 9 saat çalışma yapan, ardından da konsolosluğa gelen ekip yaklaşık 5 saat sonra buradan ayrıldı.
Konsoloslukta arama bitti! Konsoloslukta arama bitti! Konsoloslukta arama bitti!

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla  ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan yetkililerin ve ekiplerin konsolosluk binasındaki incelemeleri tamamladı.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal  Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından  kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubundaki Türk yetkililerin ve  olay yeri inceleme ekiplerinin konsolosluk binasındaki çalışmaları sona erdi. 

 

Başkonsolosluk binası ve bahçesinde incelemelerde bulunan ekipler,  delil çalışması yaptı.

Toplanan deliller özel poşetlere ve kutulara konularak olay yeri inceleme aracına yüklendi.

Suudi yetkililerin de eşlik ettiği olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından ortak çalışma grubundaki tüm görevliler, konsolosluk binasından ayrıldı.

ÇOK SAYIDA DELİL TORBASININ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Konsolosluk'ta yapılan aramalarda çok sayıda delil elde edildiği görürdü. Torbalara konulan bir çok delil incelenmek üzere emniyete götürüldü. İkinci kez yapılan aramada konsolosluğa ait araçlarda tek tek arandığı öğrenildi. 

POLİS MEMURLARININ ÜZERİNDEKİ KIRMIZI LEKELER DİKKAT ÇEKTİ

Konsolosluk binasında yapılan aramaların ardından delil torbalarının çıkarılışı sırasında, polis memurlarının üzerindeki kırmızı lekeler dikkat çekti.

İlk olarak kan olarak değerlendirilen lekelerin, incelemelerde kullanılan kimyasal maddelerden kaynaklandığı öğrenildi.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin dün Türkiye'den ayrılan Muhammed el Uteybi'nin kullandığı Başkonsolosluk konutundaki incelemeleri tamamlandı.

Levent'teki Başkonsolosluk konutuna ikisi olay yeri inceleme olmak üzere toplam 4 sivil plakalı araçla dün saat 16.40'ta gelen Türk yetkililer, 9 saat süren çalışmanın ardından incelemelerini sonlandırdı.

Konutta delil çalışmalarını tamamlayan ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı. Konsolosluk binasındaki 2. inceleme çalışmaları da sona erdi.

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunuyor.

Bazı olay yeri inceleme personellerinin konutun çatısında çalışma yaptığı görüldü.

Konut içinde başlatılan çalışmalarda mavi ışık ile birlikte 'Luminol' yöntemi denilen yöntemle DNA izi arandı. Zaman zaman görevli ekipler, konutun çatısında da arama yaptı.

KONUTTA DRONE'LU ARAMA

Polis konutun üzerinde olay yeri inceleme ekiplerine ait bir drone ile de aramalar gerçekleştirildi. Eğitimli polis köpekleri de aramalara dahil edild

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