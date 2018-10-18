FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor

Güney Afrika’yı üs olarak kullanan FETÖ, Afrika kıtasındaki yapılanmasını buradan yönetiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’ya, FETÖ’nün ülkeleri için bir tehdit olduğu konusundaki uyarı sıcaklığını korurken, örgütün bu ülkede elde ettiği barınma ve dolaşım rahatlığı FETÖ’yü silah girişimcisi de yaptı.

FİRMA KATALOĞU GENİŞLETTİ

FETÖ’cü Vuslat Bayoğlu’na ait olan Güney Afrika’daki MİLKOR adlı silah fabrikası, FETÖ finansörü Bayoğlu tarafından satın alınmasıyla birlikte büyüme trendine girdi. Daha önce sadece mermi üretimi yapan fabrika, 2016’dan itibaren özellikle ABD’den ithal ettiği teknoloji ile savunma sanayii içerisinde boy göstermeye başladı. FETÖ yönetiminde mermi üretiminin ötesine geçen fabrikada insansız hava araçları, 4x4 arazi taşıtları, deniz araçları, siber güvenlik ve savaş sistemleri ile keskin nişancı tüfeklerine varan çeşitlilikte üretim yapılıyor.

KİMLİĞİNİ GİZLİYOR

Güney Afrika vatandaşlığı bulunan FETÖ’cü Vuslat Bayoğlu, gittiği her platformda bu kimliğini ön plana çıkartarak FETÖ’cü olduğunu gizliyor. FETÖ’nün savunma sanayii üretiminin Afrika’yı tehdit ettiği belirtilirken, Türkiye, söz konusu fabrikanın faaliyetlerine son vermesi için çok hassas davranıyor.

MİLKOR, FETÖ yönetiminde mermi üretiminin ötesine geçti. Fabrikanın ürettiği zırhlı askeri kara araçları ve İHA’lar dikkat çekiyor.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK